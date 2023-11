El presidente de Israel responde a Angelina Jolie: "No hay crisis humanitaria en Gaza que no les permita sobrevivir"

El presidente israelí, Isaac Herzog, arremetió contra la actriz estadounidense Angelina Jolie por expresar su repudio a los bombardeos de la Franja de Gaza por el Estado judío.



"Rechazo totalmente sus declaraciones. Creo que no ha estado en Gaza nunca, no la ha visitado para ver los hechos sobre el terreno", comentó al presentador de Talk TV Piers Morgan.



El jefe de Estado judío insistió en que pese a la guerra, "no hay crisis humanitaria que no le permita sobrevivir" a la gente en Gaza. Al contrario, sostuvo, "hay una zona segura acordada por la comunidad internacional e Israel en la parte sureña de [la Franja de] Gaza, para que se desplacen los ciudadanos a esa zona y se cuide plenamente de ellos".



"Hay un gran incremento de ayuda humanitaria a Gaza, apoyada por Israel", aseguró.



Acusó a Jolie de negarle al pueblo israelí toda posibilidad de defenderse y rechazó y corrigió a su manera la descripción de Gaza como una prisión.



"Gaza es una prisión no por culpa de Israel. Israel se retiro de Gaza. Gaza es una base iraní llena de terror, múltiples toneladas de municiones", señaló.



Herzog sugirió que la actual guerra "permitiría al pueblo de Gaza, que merece una buena y decente vida, disfrutarla bajo un régimen diferente, que haga posibles los avances hacia la paz".



"Una prisión al aire libre"



La estrella de cine, quien se ha desempeñado como enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), condenó la semana pasada los ataques "deliberados" de Israel contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.



Jolie compartió una foto de las secuelas que dejó el bombardeo realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, el pasado martes, que se cobró la vida de casi 100 personas y dejó un centenar de heridos.



"Este es el bombardeo deliberado de una población atrapada que no tiene a dónde huir. Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi dos décadas y se está convirtiendo rápidamente en una fosa común", afirmó, destacando que 40 % de los muertos "son niños inocentes".



De igual forma, lanzó un reclamo contra los países que no se han pronunciado ante los ataques israelíes y el asesinato de miles de civiles, calificándolos de "cómplices de estos crímenes".



El balance de los incesantes ataques del Ejército hebreo contra Gaza, incluyendo sus campos de refugiados, supera ya las 10.000 víctimas mortales, entre las cuales hay más de 4.000 niños y 2.550 mujeres. Asimismo, decenas de miles de palestinos han resultado heridos por causa de los bombardeos.



Angelina Jolie, Embajadora de Buena Voluntad



En agosto de 2003, Jolie, que entre otros premios tiene un Oscar a mejor actriz de reparto (1999), fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Alto Comisionado de naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por su compromiso y trabajo humanitario.



Como embajadora ha visitado más de 40 zonas en crisis, entre ellas Libia, Bosnia, Haití, Congo, Siria e Irak, y ha denunciado de manera especial la violencia sexual contra las mujeres en las guerras.