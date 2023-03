Estudiantes y activistas protestaron este lunes por abuso sexual cometido contra una joven en la UCV

21-03-23.-Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se concentraron este lunes junto a demas integrantes de la comunidad universitaria y activistas de organizaciones feministas para protestar por casos de violación que se estarían presentando en las instalaciones del campus y en rechazo al silencio por parte de las autoridades universitarias.La situación habría cobrado visibilidad el pasado 17 de marzo, luego de que una estudiante contará a través de su perfil de Facebook el caso de una joven de esa casa de estudios que fue, según su versión, secuestrada, violada y abandonada en un área de la universidad que llaman Tierra de Nadie."No puedo dormir. No dejo de pensar en esa estudiante ultrajada y violada dentro de la universidad el día martes de esta semana. La secuestraron, desaparecieron por horas, violaron dentro de la universidad y luego la dejaron botada. Desnuda. Sin nada en Tierra de Nadie", publicó la usuaria Daniela Leen.Luego agregó el miedo que siente de usar los espacios universitarios. “Siento miedo al caminar dentro de mi universidad, siento miedo si me toca estar sola o peor aún, si me toca irme sola. También siento que nadie habla sobre todo el miedo y trauma ocasionado en nosotras las mujeres. Siento que nadie habla de la cantidad de estudiantes que diariamente corren peligro o pierden su vida solo por querer superarse y estudiar”.En este sentido, Ana Belén Bello, secretaria de reivindicaciones de Antropología de la UCV, señaló que no se trata de un caso aislado."Esta situación nos preocupa. Sin embargo, en la UCV se han hablado de muchos casos que no han sido atendidos, abusos sexuales y violación", dijo.Consideró que es momento de buscar soluciones para evitar que estos hechos lamentables sigan ocurriendo."Este espacio es para intentar crear un diálogo al respecto, que ya es tarde y lo tuvimos que haber tenido hace mucho tiempo, pero para eso estamos aquí hoy», agregó la dirigente estudiantil.Belén Bello indicó que no existe ninguna data levantada "de forma coherente" por ninguna autoridad sobre casos de abuso sexual en la UCV.Por su parte, Rachell Jiménez, exclamó en el encuentro: "Yo sí te creo, chica que mantuviste el anonimato. Si te creo y todas estas personas que estamos aquí lo hacemos y vamos a hacerlo siempre", añadió la estudiante.La activista feminista, Sugey Ochoa, también expresó su descontento: "Hemos sufrido además violencia en nuestras escuelas por parte de dirigentes estudiantiles y también de los profesores y no tenemos un protocolo o instancia a la cual asistir en este tipo de casos”, afirmó la también ucevista.Otros organizaciones como Tinta Violeta hizo acto de presencia y en simultáneo publicaron en su cuenta oficial de Twitter la protesta con algunas fotografías de la concentración.