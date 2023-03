José Esequiel Luna Pérez, denuncia amenazas de muerte

José Esequiel Luna Pérez, productor agricola Credito: José Esequiel Luna Pérez

23 de marzo de 2023.- El señor José Esequiel Luna Pérez, ha enviado a nuestra redacción una solicitud de difusión de su denuncia, pues, teme por su vida, al encontrarse presuntamente amenazado de muerte por parte de personas que según él señala, han hurtado y robado sus pertenencias. La denuncia correspondiente ha sido interpuesta ante las autoridades competentes. A continuación la solicitud:





"ESTOY AMENAZADO DE MUERTE LES AGRADEZCO SI MULTIPLICAN ESTA INFORMACIÓN.



Muy estimados amigos, soy José Esequiel Luna Pérez CI V-8.889.788 me permito hacerles saber que en el sector de pueblo nuevo de bongo parroquia pana pana del municipio Angostura del Orinoco del Estado Bolívar-Venezuela donde tengo mi campo “POR AMOR A MI PATRIA” y mi proyecto de vida para contribuir humildemente con la soberanía alimentaria desde hace 13 años fui víctima de un HURTO en mi casa de mi cama, ventilador, bombona de gas, bomba de agua eléctrica, televisor llaves, maquina de soldar, maquina de moler, hamaca y muchos enseres por parte de la BANDA MARTINEZ-TORRES el día viernes 10/03/23 mientras me encontraba realizando unas diligencias respecto a una prótesis en ciudad bolívar ya me lo habían advertido que el BRANDO, EL

GAGO Y SUS SECUCES ME ESTABAN CASANDO PARA ROBARME AHORA ME ALVIERTEN DE QUE ME CUIDE PORQUE Y QUE VOY APARECER CON UN MOSQUERO EN LA BOCA

AUNQUE YA RECIBI UNA AMENAZA DEL SEÑOR GELO TORRES ENCARGA DEL ACODUCTO POR HIDRO BOLIVAR PADRE DE BRANDO TORRES LOS CUALES TIENEN

FAMILIARES JUECES EN LOS TRIBUNALES DE CIUDAD BOLIVAR APELLIDOS TORRES Y SEGÚN FISCALES Y OTROS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LOS CUALES SIEMPRE MUEVEN SUS INFLUENCIAS PARA QUE PREDOMINE LA IMPUNIDAD EN CADA CASO DE LA BANDA LOS MARTINEZ-TORRES.



Los cuales también Despropiaron a la vez al señor Leoner Rivera de 86 años de su parcela con aljibe, depósito y vivienda que se la otorgo la GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA convirtiéndola en su lugar de operaciones y sitio para vigilar a los pequeños productores agrícola del sector Ciudad Bendita de Pueblo Nuevo de Bongo donde tengo mi campo mi persona nunca estuve de acuerdo de dicha desapropiación la cual la efectuaron los voceros principales del consejo comunal vencido Henry Medina (JEFE DE LA UBCH), Santa Isabel Martínez MADRE DE BRANDO TORRES MARTINEZ (BENEFICIARIO CON SU PAREJA SENTIMENTAL) y Ramón Catrillo de la contraloría social y PROMOTOR SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR POR REVOLUCIONARIOS Y EL PODER POPULAR.



Esta desapropiación la realizaron a través de un acta con el apoyo y que la comunidad y de los que dicen ser cristianos del sector quienes son familiares de BRANDO TORRES MARTINEZ y donde el señor Leoner Rivera era Miembro alegando que había abandonada su casa (POR EL AMOR DE DIOS REALICEN UNA INVESTIGACIÓN) en la actualidad se encuentra viviendo arrimado en la casa de José Peña (EL GOCHO).



QUIERO DEJAR CLARO QUE LOS RESPONSABLES DE LO ME SUCEDA ES LA BANDA LOS MARTINEZ-TORRES.



Lista de los Pequeños Productores que han sido víctimas de hurto en pueblo nuevo de bongo y San José de Bongo donde reina la impunidad.



v José Peña



v Leoner Rivera



v Irael Carreño



v Rafael Regardin



v Sra. De Cedeño



v La Abogada (Vecina de la Sra. De Cedeño)



v Luis Peña (este vendió)



v José Esequiel Luna



v Maya (Fundo el Mayar)



v Sr. Rubén



v Benjamil Butriago



v La Comunidad LA BOMBA SUMERGIBLE



v EL HERMANO CRISTIANO QUE TIENE UN CAMION AZUL 350



v Sr. Franki



v Sr. Euclides



v Sr. Diego de San José de Bongo



v Sr. Segundo de San José de Bongo"