(VIDEO) Familiares de fotoreportero denuncian trabas burocráticas que impiden su liberación a pesar de boleta de excarcelación

08-02-23.-Este lunes en Vladimir a la Carta nos acompañó el señor Carlos Debiais, padre del fotoreportero Carlos Debiais, detenido el 12 de noviembre de 2021, y relatò que “mi hijo fue detenido en la Bahía de Amuay por generar contenido audiovisual para su Instagram con un drone,” informó.“Mi hijo está preso por volar un drone 10 minutos, grabando la Bahía de Amuay. Él tenía su permiso del Inac, aunque su drone es deportivo-comercial, en la ley del Inac no requiere permiso para volar. En sus equipos no le consiguieron ningún material que lo incrimine en algún hecho.”“El 14 de noviembre del 2021 lo trasladan a Caracas donde tiene audiencia de presentación.” Agregó.Detalló que, “mi hijo tiene 33 años, es un fotógrafo graduado en Bogotá, criado y nacido en Paraguaná, en la Bahía de Amuay donde fue detenido. Se ha dedicado a la fotografía artística, no tiene nada que ver con temas políticos.”Sobre el caso explicó que, “mi hijo recibió una boleta de excarcelación pero no se respetó y fue llevado a la Dgcim por 5 meses y después fue trasladado al Rodeo 2 en marzo del año pasado. El 10 de febrero mi hijo cumple 1 año con beneficio del tribunal tercero de control. En conversaciones con el abogado, él decidió admitir, por lo que sólo le dejan el delito en cumplimiento. Se le da una medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada 15 días. Pero aún Carlos está en el Rodeo 2 “,aseguró.Agregó, que para su libertad necesita una prueba psico social que se hace en 30 minutos, y ya llevamos un año esperando este momento. Nosotros conversamos sobre el caso de mi hijo con el Fiscal Tarek William Saab en Parque Carabobo cuando estaba lanzando el programa “ La Fiscalía va al Pueblo”, ahí me ayudó con dos fiscales pero hasta ahí llegó el caso”“Le hago un llamado a la Ministra de Penitenciaría, para que nos ofrezca esa mano amiga, para realizarle la prueba psicosocial a mi hijo Carlos Debíais, también al Presidente Nicolas Maduro, mi hijo tiene muchos sueños.”CASO DE EURINEL RINCÓNAsimismo nos acompañó Euri Rincón, hermana de Eurinel Rincón quien detalló, “mi hermana está detenida por tomarse una foto grupal con Gilber Caro. Ella era secretaria en el Ministerio de la Defensa, el Sebin la captura por delitos de Traición a la Patria, Asociación para Delinquir y Fuga de Información,” expuso.“Se demostró que no está involucrada en ningún hecho, se aceptó un delito para obtener el beneficio de salir en libertad. Se luchó por el examen psicosocial, en 3 de octubre Penitenciaria no quiso hacerle el examen psicosocial,” aseguró.“Ella tiene dos hijos que la están esperando, tiene dos intentos de suicidios, es un caso de una persona inocente, es muy duro. Ya son 19 meses en prisión,” agregó.Relacionado al caso detalló que, “este personaje político se acercó a ella y le pidió una foto, no sabíamos quién era, no sabíamos que existía.““Le pido a la Ministra de Penitenciaría y al Presidente Nicolás Maduro que se toquen el corazón, yo les pido que revisen el caso de mi hermana, ella es inocente. Ella no es política, ella es una madre soltera que trabajaba para sus hijos.”Vea la entrevista completa aquí: