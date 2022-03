(VIDEO) "Presidente Maduro, ¿por qué hay trabajadores presos por denunciar la corrupción?", Rosario Ríos, esposa de Eudis Girot

24-03-22.-Rosario Ríos, esposa del sindicalista petrolero privado de libertad, Eudis Girot, expresó que no entiende “cómo el presidente de la República,Nicolás Maduro, que dice representar a la clase obrera del país, coloca en estado de indefensión a trabajadores que denuncian hechos de corrupción”."El presidente representa a la clase obrera de este país, fue sindicalista y sabe que el deber de un sindicalista no es alcahuetear la corrupción.¿Por qué hay trabajadores presos por denunciar?", dijo Ríos.En el programa Vladimir a la Carta, la esposa de Eudis Girot, explicó que el sindicalista petrolero tiene 16 meses preso en el Rodeo II por supuestos delitos de "revelación de información, instigación y porte de armas de fuego" y esperan para mañana la decisión de su caso."En todas las audiencias se han corroborado las denuncias que Eudis Girot hizo, tanto el robo de combustible, indefensión de los trabajadores petroleros, como el saqueo a la industria petrolera", dijo Ríos.Asimismo, destacó que se han reunido con todas las instancias posibles buscando apoyo para Girot sin recibir respuestas concretas."Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, Tribunales, a la ONU, le he hecho varias solicitudes de audiencia al presidente de la República para que escuche a los trabajadores...", precisó."Los trabajadores tienen miedo de denunciar"Ríos explicó que actualmente existe entre los trabajadores mucho miedo a denunciar hechos irregulares por miedo a ser privados de libertad."La mayoría de los trabajadores se cohíben de hacer denuncias y de luchar por sus beneficios por miedo. Entre ellos dicen, "no, mira como terminó Girot, está preso", dijo."Rodney Álvarez tiene 11 años privado de libertad y sigue luchando porque él es inocente"El caso del trabajador de la Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, quien lleva más de 10 años presos por un proceso judicial viciado desde sus inicios, también espera por una decisión en los próximos días."Rodney Álvarez después de que fue condenado a 15 años de prisión, la Corte de apelaciones falló a su favor y su juicio se reinició. Mañana se toma decisión que esperamos sea absolutoria porque se ha demostrado su inocencia", dijo Ríos.Ríos mantiene la esperanza de que finalmente se haga justicia."Tenemos toda la esperanza puesta en que se haga justicia con Eudis Girot, Rodney Álvarez y con cada uno de los trabajadores que están injustamente privados de libertad", dijo."La Comisión de la Revolución Judicial no ha llegado al Rodeo II"Rosario Ríos hizo un llamado al Estado a hacer una profunda revisión de los centros penitenciarios y de los procesos judiciales de todos los privados de libertad."Hay que hacer una profunda revisión de los centros penitenciarios. Al Rodeo II no ha llegado la comisión de la revolución judicial que nombró el presidente de la República. Hay muchas personas allí recluidas que necesitan ayuda", dijo.Finalmente, le pidió al gobierno de Nicolás Maduro, que se revise el caso de Eudis Girot con apego a la Constitución y que se respeten los derechos humanos de todos los privados de libertad."No estamos pidiendo clemencia para que nos perdonen los pecados, estamos pidiendo que se revise conforme a la ley", precisó.