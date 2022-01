86 niñas y niños palestinos asesinados en 2021, ‘el año más mortífero’ desde 2014

Con regularidad y según estrategia autorizada por el ejército, las fuerzas israelíes de ocupación usan fuerza letal contra niños palestinos en circunstancias que pueden equivaler a "ejecuciones extrajudiciales o deliberadas", en las que las fuerzas israelíes no se enfrentan a amenazas reales a su integridad física. La impunidad oficial y la nula rendición de cuentas alientan a disparar a matar cuando se trata de palestinos.

La cifra de menores palestinos muertos en el marco del conflicto palestino-israelí asciende a 86 en lo que va de 2021, "el año más mortífero" para niños y adolescentes desde 2014, denunció hoy a Efe Khaled Quzmar, director de la ONG Defensa Internacional de la Infancia (DCI), que publicó datos al respecto.

Según la entidad, estas estadísticas son las más altas de los últimos siete años, y solo quedan por debajo de 2014, cuando los menores palestinos fallecidos superaron el medio millar, en gran medida por la Operación Margen Protector israelí sobre Gaza, en la que murieron 2.251 palestinos (1.462 civiles, incluidos 551 niños).

Este año, 62 menores fallecieron también en Gaza, durante la escalada bélica entre Israel y grupos armados de la franja de mayo, que duró 11 días, y en que la ONG Human Rights Watch (HRW) documentó presuntos crímenes de guerra perpetrados por ambos bandos.

En total, 54 niños y adolescentes perecieron por ataques del Ejército israelí, siete por cohetes de las milicias palestinas que no llegaron a cruzar el enclave y uno tras explotar un artefacto que no había detonado, del cual aún no se ha podido saber el origen.

A su vez, fuerzas israelíes -y en dos casos civiles- "mataron a 17 niños con munición real" en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. Entre estos, al menos nueve recibieron impactos de bala "en el contexto de protestas o enfrentamientos" en que "no representaban una amenaza directa para la vida" de los miembros de los cuerpos de seguridad israelíes, asegura DCI en un informe.

La ONG argumenta que sus investigaciones "sugieren con regularidad que las fuerzas israelíes usan fuerza letal contra niños palestinos en circunstancias que pueden equivaler a ejecuciones extrajudiciales o deliberadas", en las que las fuerzas israelíes no se enfrentan a amenazas reales a su integridad física.

También denuncia "falta de voluntad política de la comunidad internacional para responsabilizar" a altos cargos políticos y militares israelíes. Según la ONG, esto "garantiza que los soldados continúen matando ilegalmente a niños palestinos con impunidad".

Este 2021 también hubo al menos dos adolescentes abatidos en presuntos ataques contra israelíes, entre ellos un chico de 15 años que este diciembre atropelló e hirió a un guarda de seguridad en un puesto de control en el norte de Cisjordania, según datos de la ONG.

Según DCI, al menos 2.198 menores palestinos han muerto desde el 2000 "como resultado de la presencia militar y de colonos israelíes en territorio palestino ocupado".