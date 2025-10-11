Efemérides 11 de octubre: Día Internacional de la Niña - Día contra el Fracking – Nace Cipriano Castro

Imágenes alusivas a las efemérides destacadas: Monumentos a Lennon yal Che en A Coruña, Galicia. Cantautor Rudy Márquez. Ciudades venezolanas de Mérida y Trujillo. Credito: Composición Aporrea / Web

Es 11 de octubre de 2025. Han transcurrido 284 días del año y faltan 81 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 11 de octubre:

Día Internacional de la Niña. Jornada proclamada por la ONU en 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como de concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar sólo por su género femenino. Esta es una fecha internacional, pues el Día del Niño y de la Niña en Venezuela se conmemora el 19 de julio. Muchas niñas en el mundo son víctimas de maltratos y de abuso sexual, y todavía en numerosos países y culturas prevalece el matrimonio infantil arreglado y forzoso, generalmente como parte de las transacciones económicas familiares en contextos de pobreza. Uno de los problemas que se pone de relieve es la "hipersexualización" de las niñas que es cada vez más promovida en las redes sociales de Internet, que las lleva a comportamientos prematuros e inapropiados para su edad, que son aprovechados por terceros y que entorpecen el desarrollo de su propia identidad a la par de su maduración. Se pone esta vez el acento en que las niñas y adolescentes puedan ejercer la defensa activa de sus derechos, en el activismo social consciente. La protección social y el diálogo con las niñas y adolescentes, con información adecuada y propiciamiento de la reflexión, es fundamental, valorando al mismo tiempo sus opiniones, para convertirse en mujeres libres de las distintas manifestaciones de la opresión de género. Siguen estando en el focpo crítico de observación y del reclamo de derechos, en un día como hoy, aquellos países cuyos regímenes políticos o religiosos y prácticas culturales niega o agreden los derechos humanos de las niñas, como por ejemplo es el caso de Afganistan, donde los Talibanes les niegan la educación, allí donde se acuerdan matrimonios de niñas o lugares de África donde son sometidas a la escisión mutilante del clítoris, así como la existencia de redes de prostitución infantil y pedofilia que operan incluso en países considerados como "avanzados", donde hay rumores de que hasta fíguras de la alta política o autoridaes han sido o son sus clientes. Día Mundial contra el Fracking. Esta técniica para extraer petróleo es considerada como muy dañina y contaminante para el medio ambiente, nociva para la salud y para los ecosistemas, por lo que debería ser prohibida. El fracking o fractura hidráulica para extraer petróleo y gas afecta a las fuentes de agua potable, al aire, a la salud y las comunidades circundantes a las áreas de explotación. Trae consigo el riesgo de provocar movimientos sísmicos. Aún así la industria invierte mucho dinero en promover engañosamente esta forma de extracción. Por todo ello hay movimientos que propugnan su abolición terminante en todo el mundo, por el bien común de la humanidad y del ecosistema de la Tierra. Día para "Salir del Armario". En esta fecha se reconocen los derechos de la comunidad LGTBIQ y se anima a las personas de diversa orientación sexual a manifestarse tal cual son, sin esconder su inclinación, en el marco de una actitud social no discriminatoria e inclusiva. Por supuesto que ésto no depende de ningún día especial y se trata de procesos personales a los que cada quien pone su propia fecha, sin dejarse llevar por efectos mediáticos. Día Mundial de la Carretera, para reconocer la importancia que tienen las carreteras en las sociedades, así como rendir un homenaje a los ingenieros, constructores y operadores de infraestructura que han desarrollado estas obras de infraestructura. Sin embargo, las carreteras deben ser concebidas tomando en cuenta los criterios del llamado "desarrollo sostenible" y "ecosustentable"; que no sean abiertas de manera que representen amenazas a la naturaleza o en función de intereses lucrativos ajenos a las necesidades y el bienestar de las comunidades. Día Internacional del Dulce de Leche. Es un alimento reconocido como "Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de Argentina". Desde 1998, se rinde tributo al sabor autóctono. También son tradicionales estos dulces, con sus particularidades nacionales, en otros países de América Latina, como es el caso de Venezuela. En 1755, nace Fausto Fermín Elhúyar, químico español (f. 1833), descubridor del wolframio o tungsteno, un elemento químico de número atómico 74 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es W. Se trata de un metal escaso en la corteza terrestre y se encuentra en determinados minerales en forma de óxidos o de sales. En 1816 se da la Batalla de El Yagual, un enfrentamiento bélico en el curso de la guerra de independencia de Venezuela. El Yagual queda en el estado Apure. En la batalla chocaron 1.700 soldados realistas frente a 700 patriotas comandados por el General José Antonio Páez. En 1858 nació José Cipriano Castro Ruiz (f. 1924), militar y político venezolano que fue presidente de Venezuela entre 1899 y 1908. (Sin embargo hay discrepancias entre las fuentes y algunas dan como fecha de nacimiento no el 12 sino el 11 de octubre). Fue el dirigente de la llamada Revolución Liberal Restauradora. Es célebre su frase: "La planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de la Patria", cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por buques ingleses y alemanes, que reclamaban el pago de Deuda a Venezuela, ya que por dificultades económicas (baja del precio del café, siendo Venezuela el segundo productor), hubo de suspender temporalmente el servicio de la deuda externa. También tuvo que enfrentar una sublevación apoyada por los Estados Unidos. Era la respuesta a su orientación, considerada nacionalista. En 1905 volvió a ser elegido presidente y pocos años después viajó a Europa para recibir tratamiento médico, lo que aprovechó Juan Vicente Gómez para tomar el poder. Su figura vuelve a estar muy presente frente a las amenazas de fuerzas aeronavales de los Estados Unidos que bajo las ódenes de Donald Trump actúan en el Caribe en los márgenes del mar territorial venezolano, en desconocimiento de las leyes y tratados internacionales. En 1872, el presidente Antonio Guzmán Blanco creó la Gaceta Oficial de Venezuela. En 1924, nace la poetisa, ensayista, dramaturga, cuentista y periodista venezolana Ida Gramcko (f. 1994). Algunas de sus obras más destacados son Umbral (1942), Contra el desnudo corazón del cielo (1944), Juan sin miedo (1956), Poemas de una psicótica (1964), Lo máximo murmura (1965), Sol y soledades (1966), Pirulerías (1980), Historia y fabulación en «Mi delirio sobre el Chimborazo» (1987) o Treno (1993). En 1960 España, todavía bajo el dominio fascista del dictador Francisco Franco, recibe varias decenas de kilogramos de uranio enriquecido de la Comisión de Energía Atómica norteamericana para investigación y experimentación con energía nuclear. En 1962 en El Vaticano, el papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, al que se le atribuye una modernización doctrinal y estructural de la Iglesia católica. En 1979 murió Joseíto Fernández (n. 1908), músico cubano creador de "Guajira guantanamera". La letra más popular de la canción recoge las primeras estrofas de los Versos Sencillos, del poeta cubano José Martí. Tiene varias versiones. Se convirtió en una canción patriótica de Cuba. En 1980 el venezolano Baruj Benacerraf gana junto a Jean Dausset y George D. Snell, el Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos y experimentos relacionados con estructuras determinadas por la genética en la superficie de la célula que regulan las reacciones inmunológicas. Demuestra que la respuesta inmune frente a un antígeno es distinta para cada individuo y es heredada según las leyes de Mendel. En 1990, el escritor mexicano Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a su "apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro". Fue el décimo Nobel que se otorgaba a un escritor en lengua española. Paz nació en 1914 y es autor de libros destacados cómo: Luna Silvestre (1933), de un poemario dedicado a la guerra civil española ¡No pasarán! (1936), la Raíz del hombre (1937), entre sus obras más destacadas. En 1991, en el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro es reelegido líder del partido. En 2002, el expresidente de los EE.UU., Jimmy Carter, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz por lo que el comité que se lo concede considera como "sus esfuerzos en intentar solucionar conflictos internacionales" como fueron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Sin embargo, los Nobel dados a presidentes o expresidentes norteamericanos por supuestos aportes a la "paz" no suelen considerar que muchos de los tratados o acuerdos de paz que consiguen suelen ser posteriores a conflictos y guerras en las que ellos mismos han tenido metidas las manos. Los premios Nobel de la Paz a menudo, aunque no siempre, llevan consigo cargas e intenciones políticas que interesan a las potencias que imponen el orden o el desorden global. En 2007, en un evento enmarcado en la semana de la Resistencia Indígena, son entregados en Maracaibo 43 mil libros Wayuu de textos escolares, todos en idioma wayunaiki, como parte del programa de pluriculturalidad incorporado en el diseño curricular venezolano. Entre los libros distribuidos: Cuentos Wayuu, Manual de lenguas indígenas de Venezuela, Relatos wayuu, Narraciones de los abuelos Wayuu, Paraguaipoa ayer y hoy, La Leyenda de Waleker (el origen de los tejidos) y temas de literatura indígena. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n102904.html En 2008 el ex dictador argentino Jorge Videla, de 82 años, es trasladado a una cárcel común, al perder el beneficio de detención domiciliaria, en causas seguidas por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés durante la última dictadura (1976-1983). En 2011, la Vinotinto venezolana consigue ganar un histórico partido al equipo de Argentina capitaneado por la estrella del futbol Lionel Messi. Fue un sorpresivo logro de Venezuela contra Argentina en eliminatorias del Mundial con resultado de 1 a 0 en el último partido de la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Brasil 2014. En 2013, se producen decenas de muertes con el naufragio de una embarcación con inmigrantes africanos frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, como parte de las frecuentes migraciones de población africana de distintas procedencias que huye del hambre o de los conflictos armados en busca de ser recibida en países de Europa. Cada cierto tiempo ocurren naufragios de frágiles embarcaciones atestadas de inmigrantes que procuran refugio y precisan ser rescatados en el mar Mediterráneo. A veces reciben la solidaridad esperada de manera oportuna, pero otras han sido abandonados a su suerte a merced de las aguas y a la intemperie. Informaciones de prensa difundidas en esta fecha en 2018, referentes a las reservas de oro venezolanas entre 2013 y 2018 (en el gobierno de Nicolás Maduro), ofrecen datos que ubican al país como "el que más metal dorado ha vendido en ese lapso", de acuerdo con cifras del Consejo Mundial del Oro (WGC). Ver: https://www.aporrea.org/economia/n332765.html Sin embargo, los trabajadores y el pueblo venezolano no vieron los beneficios de ese oro por ningún lado. En 2019, fallece el cosmonauta soviético Alexéi Leonov, primer hombre en efectuar un paseo espacial en 1965 y comandante de la primera misión espacial conjunta de la URSS y Estados Unidos. Tenía 85 años. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n347699.html En 2019, el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali es galardonado con el premio Nobel de la Paz en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin al conflicto fronterizo de su país con Eritrea (ambos en África). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n347685.html En 2020, integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (Venezuela), integrada, entre otros miembros, por varios exministros y exministras de Hugo Chávez, denuncian que "La Ley Antibloqueo Deroga la CRBV para Instalar un Régimen Autoritario Neoliberal" y que en la Asamblea Nacional Constituyente (creada durante el gobierno de Nicolás Maduro y para ellos írrita) que la aprobó, "se le cercenó el derecho a debatir y decidir al Poder Originario". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n359517.html En 2021, los economistas David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens reciben el Nobel de Economía por "sacar conclusiones de experimentos inesperados" y aplicarlos al análisis del mercado laboral. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n368456.html Para el 11 de octubre de 2023, recién iniciada la ofensiva genocida israelí en Gaza, el número de palestinos muertos llegaba a 1.100, mientras que el número de heridos se acercaba a los 5.340. Un año después la cifra de palestinos asesinados subía a unos 42 mil, cerca de la mitad de ellos niños, mujeres y personas de edad. Pasaría los 60 mil en octubre de 2025 antes del alto al fuego acordado con la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, cuando ya el genocidio del pueblo estaba en gran medida consumado y demolida por los bombardeos sionistas la mayor parte de las viviendas, escuelas y hospitales de Gaza. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n386923.html El Nobel de la Paz es concedido en 2024 a la organización Nihon Hidankyo por su lucha contra las armas nucleares. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n397428.html

