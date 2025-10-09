Efemérides del 9 de octubre: Nace John Lennon (1940) – Asesinan al "Che" (1967)

Imágenes alusivas a las efemérides destacadas: Monumentos a Lennon yal Che en A Coruña, Galicia. Cantautor Rudy Márquez. Ciudades venezolanas de Mérida y Trujillo. Credito: Composición Aporrea / Web

Algunas efemérides de un día como hoy, 9 de octubre:

Semana Mundial del Espacio 2025. Del 4 al 10 de octubre. Ver en efemérides de inicios de esa semana: Efemérides del 5 de octubre (Versión de 2025). Día Mundial del Correo. Lo estableció en 1969 la Unión Postal Universal (UPU), durante un congreso celebrado en Tokio (Japón), para conmemorar la fecha de su fundación y crear conciencia sobre el importante rol del sector postal en el mundo, gracias a cuyos servicios es posible la distribución de innumerables cartas y paquetes en todo el planeta, aún cuando en la actualidad una gran parte de las cartas y documentos se envía y recibe a través de medios informáticos (correo electrónico). En 1874 en la ciudad suiza de Berna, con el fin de regularizar el correo a escala mundial, se funda la Unión Postal General que se transformará en la Unión Postal Universal en 1878. Es una oportunidad para evaluar el funcionamiento del correo en Venezuela. Día Europeo del Arte Rupestre. Día de reconocimiento de la comunidad científica internacional al arte de la cueva de Altamira; efeméride proclamada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, a petición de la Asociación Europea Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (Prehistoric Rock Art Trails), formando parte de los Días Europeos del Patrimonio (European Heritage Days). Ensalza el arte de los pueblos prehistóricos, con decenas de miles de años de antigüedad. El 9 de octubre es otro de esos días que en 1552 nunca existió, debido al cambio de calendarios. Fue debido a que el papa Gregorio XIII había decretado el calendario gregoriano en sustitución del juliano, y de la noche del jueves 4 de octubre se pasó de una vez al viernes 15 de octubre (en aquel año), "tragándose" varios días. Se fundan las ciudades de Trujillo en 1557 y la de Mérida en1558, en los Andes venezolanos. El conquistador español Diego García de Paredes, funda la ciudad de Trujillo, y en la misma fecha y región andina, es fundada la "Ciudad de Santiago de Los Caballeros de Mérida" por el capitán español Juan Rodríguez Suárez. En 1824, es abolida la esclavitud en Costa Rica. Los negros era vendidos en el mercado de esclavos para trabajar en el cultivo de cacao y tabaco, y eran entregados como dotes en los matrimonios de las familias pudientes. En 1849, se produce la proclamación de la República Romana, con abolición temporal del poder del Papado. Duró cinco meses. Instaurada en 1849 en los Estados Pontificios después de la huida del papa Pío IX, debido a la insurgencia de romanos liberales, fue gobernada por un triunvirato. Posteriormente fue cercada se restauró el poder de los papas. En 1910, en Portugal una revolución derriba a la monarquía e instaura la República, aunque en 1926 se impondrá una dictadura de más de 45 años, tras la cual, con la "Revolución de los claveles" en 1974, se recupera la forma republicana democrática en el país. En 1940 nace Luis Britto García, escritor, historiador, ensayista y dramaturgo venezolano, con orientación de izquierda, considerado por algunos como un ideólogos de la revolución bolivariana, pero también le ha hecho señalamientos críticos. Entre sus obras se pueden citar: Abrapalabra, Rajatabla, Los Fujitivos, Pirata, Socialismo del Tercer Milenio... Graduado como abogado y doctor en Derecho (UCV). Obtuvo el Premio Casa de las Américas, 1970. Autor de novelas como Vela de Armas (1970) y Abrapalabra (Premio Casa de las Américas, 1979). Produjo obras dramáticas como Venezuela Tuya (1971), Así es la Casa (1971), El Tirano Aguirre, La conquista de El Dorado (1975, Premio Nacional de Teatro) y Suena el Teléfono (1979). Escribió los ensayos Ciencia, Tecnología y Dependencia (1975), La máscara del poder: del gendarme necesario al demócrata necesario (1988) y El poder sin la máscara: de la concertación populista a la explosión social (1989). Recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela, en 2002 por el conjunto de su obra. Afín a la revolución bolivariana, fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en 2012. En 2013 y 2014 representó al gobierno venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Publica, además de en otros medios, artículos en Aporrea, donde se archivan 774 artículos desde el 31/08/2002 (Ver: https://www.aporrea.org/autores/luis.britto.garcia). Su blogspot: http://luisbrittogarcia.blogspot.com En 1940 nace John Lennon, músico, cantante y compositor, fundador y líder de la agrupación musical de rock "The Beatles" (Reino Unido), super famosa desde los años 1960 del s. XX. Fue un referente generacional que se destacó como cantautor y músico, pero además como poeta, escritor, dibujante, productor, activista pacifista y actor. Escuchar canciones de John Lennon. Ayer, 7 de octubre fue un día dedicado precisamente a la canción Imagine de Lennón, convertida por su letra (y música) en un simbolo internacional como canto a la paz y a la prefiguración de una sociedad futura mejor. En 1941, el presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, autoriza el desarrollo de la bomba atómica, que al costo de la muerte de miles de inocentes fue usada para terminar la Segunda Guerra Mundial. En 1944, se crea el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En 1946, la Asamblea General de la ONU condena el régimen fascista de Franco (España), mediante la Resolución 39(I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española. Decidieron que, mientras continuara ese régimen, España no sería admitida en el seno de las Naciones Unidas. En 1949, nace Ángeles Mastretta, escritora y periodista mexicana, conocida por crear personajes femeninos y ficciones que reflejan las realidades sociales y políticas de México. Obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 1985 por Arráncame la vida y el Premio Rómulo Gallegos 1997 por Mal de amores. Explora la percepción femenina del poder. En 1950, nace Jody Williams, profesora estadounidense y activista de derechos humanos, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo en favor de la prohibición internacional del uso de minas antipersonales y bombas de racimo. En 1962, España solicita formalmente adhesión a la Comunidad Económica Europea. En 1967 Ernesto "Che" Guevara es ejecutado en Bolivia. La ejecución del dirigente guerrillero, revolucionario internacionalista (nacido en Argentina y reconocido como un cubano), uno de los más destacados líderes de la Revolución Cubana, se produce en la escuela de La Higuera (Bolivia), tras ser herido en una pierna y capturado el día anterior, luego de haber intentado una campaña guerrillera para la revolución socialista en ese país suramericano, durante el gobierno dictatorial del Gral Barrientos. El Che, Ernesto Guevara de la Serna, aunque naciodo en Argentina, fue un revolucionario dirigente de la revolución cubana, guerrillero, luchador social, poeta, médico de profesión, practicante del internacionalismo proletario, ejemplo de entrega y desprendimiento por el bien común, más allá de las fronteras. En 1967 fue el último combate del guerrillero del Comandante Ernesto Che Guevara que se encontraba al frente de una guerrilla en Bolivia, como parte de su afan por extender la revolución a escala mundial con las luchas de otros pueblos; ese día fue capturado por el ejército boliviano y al día siguiente sería vilmente asesinado. La ya prominente figura del Che se proyectó más aún, luego de su sacrificio, convirtiéndose en uno de los más relevantes referentes de la revolución socialista y de la lucha antiimperialista, principalmente en América Latina pero también a nivel mundial (Ver la imagen y el reportaje que acompaña esta efeméride: "El rostro del Che, hecho de hierro y cielo" https://www.aporrea.org/actualidad/n237633.html). En 1974 muere en Frankfurt (Alemania) Oscar Schindler, industrial y hombre de negocios alemán al que se atribuye haber salvado a unos 1.200 judíos del Holocausto Nazi, contratándolos para su fábrica de artículos para la Wehrmacht, situada en la actual Polonia. En 1962, la Agencia Oficial de Israel en recuerdo del Holocausto, le declaró "Justo entre las Naciones". Su historia se recoge en la película "La lista de Schindler" dirigida por Steven Spielberg en 1993. En 2005, el huracán "Stan" sepulta aldeas indígenas del lago Atitlán en Guatemala, con cientos de muertos y miles de desaparecidos. En 2006, Google adquiere el sitio web de videos YouTube. En 2007, Christian von Wernich se convierte en el primer sacerdote argentino en ser condenado por delitos de lesa humanidad. Fue capellán de la policía bonaerense y se le acusó por genocidio. Fue parte del Estado terrorista de la dictadura militar argentina en los años 70-80 (s. XX). Se le impuso cadena perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 de tortura y 7 homicidios calificados. Fue parte del Estado terrorista durante la dictadura militar, a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Ambos fueron dos figuras clave en la represión durante la dictadura militar en Argentina, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En 2009, la sonda espacial de la NASA LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) impacta contra la Luna de manera controlada para la búsqueda agua, cuya existencia el el satélite terrestre fue confirmada al ser sacadas a la superficie en el choque con un cráter. En 2009, le dan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz, por sus "iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear". Los presidentes de los Estados Unidos están al frente de la mayor maquinaria de guerra pero aún así reciben el Nobel de la Paz y son premiados cuando terminan alguna de las guerras que han empezado. En 2012, Malala Yusufzai, activista adolescente paquistaní, de 14 años, defensora de la educación de las niñas, es herida al ser abaleada por milicianos talibanes. Éstos se atribuyeron el intento de asesinato de Malala, herida junto a dos compañeras de escuela. En 2013, la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue escenario de la celebración del primer "Día de Malala", quien allí proclamó: "Libraremos una gloriosa lucha contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo; tomaremos nuestros libros y lápices porque son armas más poderosas". A raíz de esta intervención recibió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre 2014, cuando ya contaba con 17 años (la persona más joven en recibir un Premio Nobel). Su testimonio, su ejemplo y su palabra impactaron altamente en la opinión mundial y levantó un refrente para las mujeres y para la juventud en la lucha por sus derechos frente a la misoginia del fundamentalismo religioso. En 2019, es concedido el Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio, utilizadas en la electrónica y en los vehículos eléctricos, por contribuir con las energías renovables. En 2020, la constituyentista María Alejandra Díaz salva su voto durante la aprobación de la Ley Antibloqueo en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los constituyentes Francisco Torrealba y Gladys Requena expresaron su repudio al voto salvado de Díaz quien alegó estar inconforme al no poder acceder a la información integra de la Ley Antibloqueo. María Alejandra Díaz (militante del PSUV en el momento de su decisión) es abogada constitucionalista venezolana y ha representado al Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se desempeñaba como vicepresidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017. Posteriormente efectuó objeciones muy profundas a la citada Ley. Actualmente se encuentra en el exilio, en el vecino país de Colombia. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n359474.html En 2023, en Gaza, en el curso de la guerra de Israel contra el pueblo palestino y la organización Hamas, las fuerzas del estado sionista llevan a cabo un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Al-Shati situado al norte de la Franja de Gaza, que destruyó cuatro mezquitas y mató a muchas personas que se encontraban en su interior. Si en algún lugar el ejército y el gobierno de Israel dicen que hay algún o algunos miembros de Hamas, bombardean y matan a todos los que se encuentren en cualquier edificación seañalada, trátese de viviendas, campamento de refugiados, hospital o escuela, sin distinguir supuestos combatientes de civiles ni de niños, mujeres o ancianos. Una conducta genocida de tierra arrasada. En 2024 fallece el cantante y autor venezolano Rudy Márquez, por una enfermedad, a los 81 años de edad. Llevaba años sin poder cantar y fuera de su país. Escuchar a Rudy Márquez Ver: Falleció a los 81 años el cantante venezolano Rudy Márquez

