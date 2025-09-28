Efemérides del 28 de septiembre: ¡Acceso Universal a la Información! - ¡Aborto Legal y Seguro!

Es 28 de septiembre de 2025. Han transcurrido 271 días del año y faltan 94 días para su terminación. Hoy es domingo.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 28 de septiembre: Semana Internacional de las Personas Sordas. Última Semana de Septiembre, que en 2025 se celebra entre los días 22 y 28 de septiembre, bajo el lema. "No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de señas" ("No Human Rights Without Sign Language Rights"). Este lema subraya que el reconocimiento, protección y promoción de las lenguas de señas son indispensables para garantizar derechos humanos plenos a las personas sordas.que son las utilizadas por las personas con esta discapacidad para comunicarse de manera visual. "No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de señas" ("No Human Rights Without Sign Language Rights"). Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Promueve el reconocimiento y el respeto del acceso universal a la información, un reclamo que nace de los pueblos y de los movimientos por los derechos civiles, pero designado por la Conferencia General de la UNESCO. La resolución fue propulsada en busca de una mayor información con transparencia como derecho de todas las personas; el Derecho a Saber. Existen países en los que aún no se han aprobado leyes nacionales por el derecho a la información, y son muchos más aquellos en los que los gobiernos realmente no las acatan o no las respetan. Se reclama el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En Venezuela, según su Constitución (CRBV) "...Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura...", de acuerdo con los principios de dicha Constitución, "...así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes". Pero, desgraciadamente, luego de los inicios democratizadores de la revolución bolivariana, se ha producido un retroceso cada vez más marcado y hay prácticas, así como leyes malamente aprobadas, con elementos francamente anticonstitucionales, que restringen el acceso a informaciones que deberían estar al alcance de toda la ciudadanía; tan es así que hasta hay estadísticas que se ocultan o ya no son emitidas por el Estado, que incluso pretende aplicar la "confidencialidad" en asuntos que en tiempos del Gobierno de Hugo Chávez, con la Constitución de 1999, estaban disponibles y al alcance del pueblo (tal es el caso de la tristemente célebre Ley Antibloqueo aprobada por la ANC durante el gobierno de Nicolás Maduro). En estos momentos también está siendo afectado el derecho a la información electoral veráz. Los artículos 51, 132, 141 y 143 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, son el pilar fundamental para la defensa del derecho de acceso a la información pública. En el artículo 143 se expresa claramente que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones. El 28 de septiembre, por lo tanto, es un día apropiado para demandar el restablecimiento de este derecho del pueblo venezolano. Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En este día las mujeres de muchos países luchan por la Despenalización del Aborto y por su Legalización, así como por el derecho a elegir esta opción frente a los embarazos no deseados, bajo condiciones higiénicas, seguras y de manera gratuita, en los servicios de salud pública. El 28 de septiembre de cada año son convocadas actividades diversas y marchas por grupos de mujeres y por los movimientos feministas para levantar estas exigencias frente a los gobiernos y al conjunto de la sociedad, siendo uno de los objetivos de la legalización la reducción de las muertes por abortos clandestinos e inseguros. La iniciativa de realizar esta jornada mundial cada año surgió en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y la convocatoria se extendió a nivel internacional. En Venezuela los grupos feministas también asumen y agitan esta exigencia. Según datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el ocho por ciento de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos practicados en condiciones inseguras e insanas. Hoy también movimientos de mujeres se manifiestan en Venezuela para reclamar este derecho. Día Mundial contra el mal de Rabia. Es una conmemoración y campaña anual sobre el combate de la enfermedad viral de la rabia. La fecha corresponde al aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. El objetivo es aumentar la concientización sobre su prevención y evaluar los logros alcanzados. Está presente en todos los continentes y causa decenas de miles de muertes humanas al año, además de afectar a otros animales, entre los cuales el perro suele la principal fuente de infección cuando no hay un efectivo control sanitario, por lo que es muy importante la vacunación canina y la cooperación entre los países por cuanto no se detiene en las fronteras nacionales. Día Internacional del Síndrome Arnold – Chiari, para brindar apoyo a los pacientes que padecen esta enfermedad y a sus familiares. Esta patología, es poco frecuente. Consiste en una malformación congénita del sistema nervioso central que desplaza estructuras cerebrales. Día del Rector (y la Rectora). Su origen inició por la necesidad de reunir a la comunidad universitaria para evaluar y presentar nuevas estrategias y alternativas para la continuidad de la misma, así como todos los logros conseguido en cada año. Bajo su dirección, es un día en el que se analiza la situación de las instituciones junto a todos los miembros de la rectoría. Sirva para analizar la situación y las acciones para mejorar las condiciones de las universidades venezolanas. Nace Michelangelo Merise da Caravaggio (1573), pintor italiano que será considerado como el primer gran exponente de la pintura barroca y prototipo del naturalismo. Se funda la asociación Internacional de Trabajadores (Primera Internacional, 1814). Sucede en Londres, Reino Unido, en St. Martin's Hall. Su objetivo es la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo tomando en cuenta sus problemas comunes y proponiendo líneas de acción (1814). Algo más tarde se confiará la dirección del movimiento a Karl Marx , quien redactará la comunicación inaugural y los estatutos. En México, en 1821, se instala una Junta Provisional de Gobierno, que declara formalmente la Independencia del Imperio de México del Imperio español, y para dar fe de este acontecimiento, Ramón Gutiérrez de Mazo, primer Jefe Político de la Ciudad de México, ordena publicar un bando con el Acta de Independencia. En1864, se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países. Agrupó inicialmente a sindicalistas británicos, anarquistas y socialistas franceses, intelectuales rusos y alemanes, y a republicanos italianos, con el objetivo expreso de lograr un orden social más justo e igualitario, luchando contra el capitalismo. Entre los más reconocidos promotores, fundadores y dirigentes, se encontraban Karl Marx, Friedrich Engels, Auguste Blanqui y Mijaíl Bakunin (comunistas y anarquistas). La organización obrera internacional se formó a partir de un comité de 25 miembros que redactó su programa político en discusión con los participantes. La Internacional existió durante 12 años durante los cuales tuvo dos conferencias internacionales y seis congresos anuales. Sus objetivos iniciales fueron organizar políticamente a los obreros industriales para la lucha por la conquista del poder político, lograr la reducción de la jornada laboral y el aumento de salarios hasta tanto se aboliera la propiedad privada de los medios de producción con la toma del poder por el proletariado. También buscaba mejorar las condiciones laborales de las mujeres y abolir la explotación infantil. La Primera Internacional tuvo que ver con la Comuna de París de 1871 y con sus consecuencias. Marx hizo un escrito en defensa de la Comuna, publicado bajo el título de La guerra civil en Francia (1871), pero su derrota también golpearía a la I Internacional. Se disolvió en 1876. Pero el internacionalismo proletario renacería en la historia en otras oportunidades al calos de las luchas y revoluciones. En Brasil (1871) se aprueba la esclavista "Ley del vientre libre", que separaría violentamente a las criaturas negras de sus padres, que permanecían esclavos. A causa de ello fueron a parar a las calles muchos "menores abandonados" (1871). Posteriormente, fue firmada también la "ley del sexagenario", que lanzaría igualmente a las calles a personas con más de 60 años ya consumidas por el excesivo trabajo eslavo, aumentando así el número de mendigos (1885). En 1887, en China, el río Amarillo rompe varios diques y esa inundación de 1887, seguida por una pandemia, falta de recursos vítales, ocasiona unos 2 millones de víctimas. Se define la longitud del metro y también se adopta el kilogramo como patrón internacional. En 1889 en París (Francia), la primera Conferencia General de Pesos y Medidas define la longitud de un metro como la distancia entre dos líneas en una barra hecha con una aleación de platino con 10 % de iridio, medida al punto de fusión del hielo. Reunida la primera Conferencia General de Pesos y Medidas con la idea de crear un estándar, se adopta el kilogramo como la masa patrón internacional, se define al metro como la distancia patrón y se adopta la equivalencia del quilate a 200 mg. Muere Louis Pasteur (1895). Fue un químico, físico, matemático, bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se le debe la técnica conocida como pasteurización que permitió desarrollar la esterilización de la leche y otros alimentos para eliminar agentes patógenos. A través de experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos, se le considera el pionero de la microbiología moderna. Fundó institutos y recibió importantes premios. En 1905, nace en Maracaibo el historiador y político Juan Bautista Fuenmayor (f. 1998), un político, abogado, profesor universitario e historiador venezolano. Fue secretario general del Partido Comunista de Venezuela (1937-1946) y rector de la Universidad Santa María (1977-1989). Participó desde su juventud en las protestas estudiantiles contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, siendo miembro de la llamada "Generación del 28". En 1914, nace en Mucurubá, estado Mérida, el abogado y político Alberto Carnevalli (f. 1953). Fue miembro fundador de Acción Democrática y de sus antecesores ORVE y Partido Democrático Nacional, en la época inicial progresista-nacionalista de aquél partido antes de su cristalización plena como partido de la burguesía en la IV República. Nace el venezolano Leonardo Ruiz Pineda (1916). Fue un abogado, político y periodista venezolano, uno de los fundadores del Partido Acción Democrática (AD) en su época inicial progresiva que tenía un caríz nacionalista, popular y democrático. Fue Secretario General y máximo diligente de la resistencia clandestina socialdemócrata entre 1949 y 1952. En el seno de la Universidad Central de Venezuela en la que cursaba estudios de Derecho, dirige La Voz del Estudiante, periódico en el que plasmaban inquietudes e informaciones de su tiempo y que sería clausurado por el gobierno de Eleazar López Contreras. En 1918, se da el primer brote de la "Gripe Española": la peor epidemia mundial de gripe en la historia. El primer brote importante, que causó múltiples muertes, fue en España. Se estima que 30 millones de personas murieron en todo el mundo. En 1924, muere el escritor Elías David Curiel (n. 1871)., poeta, docente y periodista venezolano, de origen sefardí. Fue colaborador del semanario coriano El Obrero. Se le considera uno de los poetas venezolanos más destacados del siglo XX, con poemas publicados en la revista El Cojo Ilustrado. Fue comisionado presidencial en 1905 para componer la letra del himno del Estado Falcón. En 1924, nace el actor Marcello Mastroianni, estrella y figura referencial del cine italiano, ganador de tres premios Óscar y dos del Festival de Cine de Cannes. Actuó en unas 120películas, y entre las más destacadas, "La dolce vita". Alexander Fleming hace el descubrimiento que conduce a crear la penicilina. Fue en 1928, mientras trabajaba en su laboratorio en el Hospital St Mary’s de Londres, por accidente cuando se dio cuenta de que muchos de sus platos de cultivo estaban contaminados con un hongo que tenía un efecto antibacteriano positivo en múltiples organismos, lo que fue básico para el desarrollo de los antibióticos. Es uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado pues implicó un inmenso avance para la salud y la vida. Nace Víctor Jara (1932), conocido sobre todo como cantautor popular. Este artista chileno, músico, cantautor, profesor, escritor, investigador del folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo, libretista y director de teatro, pero alcanzó su mayor trascendencia como compositor y cantante popular. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción social o de protesta, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición. Durante el período de Allende fue nombrado embajador cultural del gobierno, en cuyo cargo desarrolló una amplia labor hasta la fecha de su muerte, cuando tras el golpe de Estado de Pinochet fue asesinado por la dictadura. Canciones de Víctor Jara. En 1934, nace la actriz y modelo francesa Brigitte Bardot, reconocida por su activismo en defensa de los animales. Considerada símbolo sexual de mediados del siglo XX, se destacó como actriz a escala internacional y creó una importante fundación para la defensa de los derechos de los animales. En 1937 nace Alice Mahon, sindicalista y política británica izquierdista. Se opuso a los planes de defensa antimisiles durante su período en la Cámara de los Comunes y buscó proteger los beneficios para los padres, los derechos de las mujeres (particularmente en lo que respecta al aborto), así como los derechos de los homosexuales. Se opuso a la guerra de Irak, y habló en 2004 de la "cruel barbarie que se ha infligido a Irak". Dijo en la conferencia del Partido Laborista de 2003, que "nos mintieron sobre las armas de destrucción masiva y no hay una forma delicada de decirlo". En 1966, se da el Operativo Condor (Argentina). Un grupo de jóvenes liderados por Dardo Cabo toma el control de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajaba desde Buenos Aires a Río Gallegos para desviarlo y aterrizar en las Malvinas en reclamo por la soberanía argentina en el archipiélago austral de Las Malvinas, ocupado por el Reino Unido en 1833. En 1973 en Nueva York el edificio de la ITT es bombardeado como protesta por su involucramiento en el golpe de estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Fue atacada con explosivos por el grupo Weather Underground debido a su presunta participación en el derrocamiento del gobierno democrático de Allende efectuado el 11 de septiembre en Chile. Se inaugura el Museo Picasso de París (1985). Dedicado a la obra del famoso pintor español, en París (Francia). El Palacio Salé pasó a ser el Museo Picasso. Alberga una de las colecciones más ricas del mundo de las obras de Picasso, de todos sus períodos. Más de 5.000 obras del maestro (25 de octubre de 1881 - de abril de 1973). En 1991, fallece Miles Davis, trompetista afro-estadounidense referente del jazz. Escuchar al trompetista En 1993, con el presidente chileno, Patricio Aylwin, en el gobierno, se promulga una ley que anuncia poner fin a la marginación de las minorías étnicas en Chile. Sin embargo, conflictos como el que mantiene el Estado chileno con el pueblo indígena mapuche, todavía persisten. Se funda en Venezuela el Instituto Nacional de Aviación Civil, hoy Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - INAC (2001). Un 28 de septiembre, se titulan campeones en dos años distintos dos beisbolistas venezolanos. En 2013, el beisbolista profesional venezolano Miguel Cabrera alcanza por tercer año consecutivo el título de bateo de la Liga Americana (con un averaje de 348) y también un día como hoy, pero en 2014, el beisbolista criollo José Altuve, apodado "AstroBoy", consigue su primer título de campeón bate de la Liga Americana. En 2015 en el océano Atlántico se ve un eclipse lunar total. Un eclipse superluna total fue el acontecimiento ocurrido entre la medianoche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre de 2015 siendo el segundo de los dos eclipses lunares totales de 2015 y el último de los eclipses de las Lunas de Sangre o de la tétrada de (2014-2015). Transcurrió también acompañado esa noche por el fenómeno lunar llamado «Superluna».El siguiente eclipse total no ocurrió hasta enero de 2018 y el siguiente eclipse superlunar total no ocurrirá hasta el 2029. En 2019, muere el cantante mexicano José José, a los 71 años Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/internacionales/n347250.html En 2020, el expresidente uruguayo Pepe Mujica anuncia su retiro de la actividad política y declara: "Me encanta la política, pero más me encanta la vida". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n359150.html En 2022, en Caracas, organizaciones feministas venezolanas marcharon en Caracas para exigir que en el país se garantice la posibilidad de acceder a un procedimiento legal y seguro para interrumpir el embarazo. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n377002.html En 2023, trabajadores miembros del Frente Popular en Defensa del Salario (Frenpodes) introducen en el TSJ recurso por un salario justo en los términos establecidos por la Constitución, que remite como referencia al costo de la Canasta Básica, Art 91. Exigen un aumento de salario mínimo y una salarización de los bonos otorgados por el Gobierno a los trabajadores de los sectores público y privado. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n386559.html Otro recurso al respecto había sido introducido en 2018 por Gonzalo Gómez (de Marea Socialista) y otros accionantes que luego de tres años fue inadmitido por el TSJ, mientras la clase trabajadora seguía (y sigue) padeciendo con un salario equivalente a "cero" en términos de su proporción respecto al costo de la Canasta Básica y también de la Alimentaria. ¡El peor salario del mundo! Pese a tener una Constitución que garantiza un "salario digno" pero que no se cumple. En 2024, el movimiento libanés Hezbolá confirma la muerte de su máximo líder, Hassan Nasrallah, asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante un ataque aéreo contra un edificio residencial en el sur de Beirut, debajo del cual se encontraba su cuartel general. En 2024, delegaciones de la ONU dan la espalda y dejan solo a Netanyahu al empezar su discurso. Entre quejas y reclamos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo su presentación ante una Asamblea de las Naciones Unidas semivacía, luego de que decenas de representantes decidieran dejar las sillas frente a su disertación y salir del recinto. La escena se repetiría en la asamblea general de 2025 en protesta por el genocidio en Gaza.

