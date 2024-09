Efemérides del 21 de septiembre: Día de la Paz y Día del Alzheimer

Día Internacional de la Paz: En el año 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos, tomando temas como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la electricidad, el medioambiente y la justicia social. En 2001 la Asamblea General decidió designar este día internacional como Jornada de No Violencia y Alto al Fuego. La visión de la paz es que se trata de mucho más que la ausencia de guerra (como hecho bélico), pero existen sectores de la humanidad que viven en una especie de guerra permanente con otros para obtener provecho de su fuerza de trabajo e imponer su dominio político. Por eso la paz está indisolublemente ligada a la desaparición de la explotación y la miseria y, por supuesto, al predominio de la vida democrática con sentido de comunidad; algo que las principales potencias del mundo y muchos gobiernos que están al frente de los Estados miembros de las Naciones Unidas, no suelen precisamente respetar. En los últimos años, la celebración del Día Internacional de la Paz llega en medio de la guerra de exterminio genocida que el gobierno de Israel lleva a cabo contra toda la población palestina, especialmente en Gaza y que ya se extiende al sur del Líbano. También continúa la guerra en Ucrania, invadida por Rusia, y resuena la amenaza del uso de armamento nuclear. El sistema de Naciones Unidas luce incapaz de una política firme para detener el genocidio y las guerras. Los movimientos mundiales por la paz hacen sentir su protesta y su clamor, pero no alcanza para acabar con la guerra.