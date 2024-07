Efemérides del 17 de Julio: Segunda Batalla de Angostura (1817, Venezuela)

En 1998, en Italia, se firma el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional. Es un tratado internacional que crea la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente e independiente que juzga a personas acusadas de crímenes graves de trascendencia internacional, como genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. El Estatuto fue adoptado en Roma, Italia, en 1998 por 120 países, entre ellos Venezuela. Tiene carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, es decir, solo actúa cuando éstas no pueden o no quieren investigar o juzgar los crímenes. Define las conductas que constituyen los crímenes y establece la responsabilidad penal de todas las personas, sin importar su cargo o posición. Ha sido ratificado por 123 países. Los países que no lo han firmado o no lo han ratificado en el continente americano están: Bahamas, Chile, Cuba, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Suriname. Tampoco lo han firmado o no lo han ratificado China, India, Corea del Norte, Israel, Rusia y Filipinas. Dos Estados se han retirado del Estatuto de Roma: Burundi y Filipinas. Estados Unidos, Israel, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los Estados signatarios que desde entonces han retirado formalmente sus firmas y no han ratificado el acuerdo. Venezuela suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998 y lo ratificó el 7 de junio del 2000, con entrada en vigor en el país el 1 de julio del 2021. En noviembre de 2021, Venezuela ratificó su compromiso con el Estatuto de Roma a pesar de la discrepancia de las autoridades nacionales con la decisión de la Fiscalía de esa corte de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que señalan al gobierno de la nación, bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Algunas grandes potencias como los EE.UU suelen abstenerse de firmar este tipo de tratados o nunca los ratifican después de firmarlos, por lo que no se sujetan a sus condiciones, aunque se la pasan exigiendo el cumplimiento de los Derechos Humanos a las demás naciones, mientras ellos escurren el bulto a sus responsabilidades en crímenes internacionales como los cometidos en el marco de las guerras e invasiones que han promovido.