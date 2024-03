Efemérides 24 de Marzo: Abolición por Ley de la esclavitud en Venezuela (1854), pero sigue la "esclavitud moderna"

En Argentina Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia . La fecha hace referencia al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Busca mantener viva la memoria y la conciencia colectiva de los argentinos, latinoamericanos y pueblos de todo el mundo, contra los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos de los regímenes dictatoriales y autoritarios para que no se repitan "nunca más" y que sus autores sean investigados, enjuiciados y castigados. El llamado Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina de los años 70-80 del siglo XX, fue una dictadura cívico-militar que impuso el terrorismo de Estado, causando decenas de miles víctimas, de personas asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, secuestradas siendo bebés, o nacidas en cautiverio de sus madres, sustracción de su identidad y exilio. Las organizaciones constituidas por familiares, abuelas, madres e hijos de hombres y mujeres víctimas, de derechos humanos, sindicatos, movimiento estudiantil, movimientos sociales y partidos políticos se movilizan un día como hoy en conmemoración de todos esos acontecimientos, que afectaron de distintas formas a unas 30.000 víctimas En 1976, un golpe militar encabezado por el general Videla, derrocó a la presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón, e implantó una cruenta dictadura en el país que se prolongó hasta 1983. Desde entonces ha habido una lucha social y política en Argentina entre los que reclamaban justicia y quienes pretendían ocultar, "pasar página", y dejar impunes los crímenes de la dictadura.

Se calcula que este día, en el año 771 a. C. nacieron los hermanos gemelos Rómulo (f. 717 a. C.) y Remo (f. 753 a. C.), fundadores de Roma.