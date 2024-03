Efemérides 17 de marzo: Día Mundial del Mar, también del Sueño y culmina Semana del Cerebro

Día Mundial del Sueño. El evento es promovido cada año por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Pasamos aproximadamente una tercera parte de la vida durmiendo y en gran medida nuestra salud depende del tiempo y de la calidad del sueño del que podamos disfrutar. Tener un buen descanso y dormir bien es algo prioritario para la salud corporal y mental. Sin embargo a menudo nos trasnochamos o debemos levantarnos demasiado temprano, consumimos estimulantes de manera inadecuada (café o bebidas energéticas), y solemos mantenernos bajo la influencia de dispositivos electrónicos que pueden influir o interferir en nuestro sueño, así como en nuestro ritmo cardiaco, afectando las fases del sueño nocturno. La vida urbana suele afectar el sueño con ruídos y exposición a una excesiva iluminación. Ser conscientes de esto, informarse y hacer los ajustes necesarios en nuestros hábitos es fundamental. Los recién nacidos y niños muy pequeños necesitan dormir entre 14 y 17 horas, los preescolares y escolares entre 10 y 12, los adolescentes entre 9 y 11, los adultos jóvenes y de mediana edad entre 7 y 9 horas y los adultos mayores entre 7 y 8 horas. En general, no se aconseja que un adulto duerma menos de 6 horas ni más de 9. Entre los principales tipos de trastornos del sueño están: la Apnea del Sueño, con patrones anormales en la respiración; el Insomnio: dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. La Narcolepsia: que es una somnolencia extrema. El Síndrome de las Piernas Inquietas o enfermedad de Willis-Ekbom: caracterizada por el impulso de movilizar las piernas al acostarse, en la fase precedente al sueño, con sensaciones molestas de inquietud. No hay que acostumbrarse a tener un sueño alterado o irregular, pues de ser así lo pertinente es consultar al médico.

Semana Mundial del Cerebro. Anualmente en el mes de marzo se celebra la Semana Mundial del Cerebro, para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Es una campaña para fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro (neurociencia). El tema principal fue la investigación, tratamiento y prevención de enfermedades del cerebro como órgano rector del cuerpo, la conducta y la vida mental. En 2024 culmina el 17 de marzo. Esta fecha fue creada en el año 1996 por las organizaciones Dana Alliance for Brain Initiatives (DANAI) y la European Dana Alliance for The Brain (EDAB).