Efemérides 13 de Febrero: Martes de Carnaval - Día de... la Radio, el Preservativo, las y los Solteros, el Guardaparques

Martes de Carnaval. Los Carnavales en Venezuela son una tradición importante y se celebran en varios estados del país. Es fiesta móvil, que no tiene una fecha fija cada año. Se determina en relación con el calendario lunar, siete semanas después de la primera luna llena después del solsticio de invierno. En Venezuela son muy famosos los carnavales de Carúpano y de El Callao. Durante el lunes y martes de carnaval se realizan actividades y eventos culturales, hay desfiles y suele haber fiestas de disfraces, bailes y desfiles representativos de temas de actualidad y del legado histórico del país. Las celebraciones de los carnavales 2024 movilizaron a muchos miles de personas, sobre todo en las zonas costeras y turísticas, como en el estado La Guaira. Sin embargo, todavía quedan remanetes de algunas tradiciones no muy sanas que se manifiestan cuando grupos de personas pretenden forzar a otras a involucrarse en ciertos juegos como arrojarse bombitas con agua o con porquerías, cosa que hay que combatir y reeducar cuando va contra los derechos y la integridad de los otros. ¡Disfrutar las festividades con alegría y respeto por los demás!

Día de los Solteros (y Solteras). Se celebra por ser un día antes del día de los enamorados, aunque muchos y muchas se enamoran pero mantienen su soltería. Muchas de las personas solteras se buscan para enamorarse y luego convivir o casarse. Otras prefieren no vivir en pareja, estén o no enamoradas. Ya no vale aquello que secía hace algunas décadas (quizás todavía) con cierto tono descalificativo, de "solterón" o "solterona" para quien no se hubiese casado ya rondando los 40 y más allá.