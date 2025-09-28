(AUDIO) Habilitan página web para verificar autencididad de odontólogos en Venezuela

28-09-25.-El presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, Pablo Quintero, informó que en el país se ha detectado numerosos casos de falsos profesionales que ofrecen servicios odontológicos a través de redes sociales, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes.

Indicó que el Colegio de Odontólogos, en conjunto con cuerpos de seguridad del Estado, ha trabajado para identificar y detener a estas personas. Asimismo, señaló que se habilitó una página web con un enlace y código QR que permite a los pacientes verificar la autenticidad del carnet de los odontólogos.

Quintero explicó que estos individuos no cuentan con la capacitación necesaria para ejercer la profesión, y en muchos casos se trata de estudiantes que no concluyeron la carrera profesional.

El representante gremial informó que detectaron agencias publicitarias en Caracas que a través de contratos, ofrecen pacientes a profesionales y luego difunden ofertas engañosas en redes sociales. Añadió que algunas de estas agencias ya han sido denunciadas ante la Fiscalía.

Quintero explicó que, en coordinación con la División de Delitos contra la Salud Pública del CICPC, se estableció un canal directo de comunicación para recibir denuncias tanto de pacientes como de odontólogos, lo que ha contribuido a disminuir este tipo de delitos.

Recordó que la Ley del Ejercicio de la Odontología prohíbe la publicidad y la publicación de precios. “La mejor presentación de un odontólogo es su trabajo clínico”, agregó en entrevista para el programa A Tiempo de Unión Radio .

Unión Radio