Polémica en Colombia por oferta de US$350 millones para la adquisición de petroquímica Monómeros

20-01-25.-La polémica sobre la eventual venta de la compañía petroquímica Monómeros Colombo-Venezolanos, filial de Pequiven, sigue abierta en Colombia, cuando se conoció la existencia de una oferta de compra por un precio de 350 millones de dólares, mientras la Superintendencia de Sociedades del vecino país recomienda no permitir esta operación.



De acuerdo con un reportaje publicado por el medio colombiano El Tiempo, un empresario «colombo-venezolano», llamado Jorge Pacheco ha hecho pública la oferta por la petroquímica, considerada estratégica para Colombia, y que se mantiene bajo la máxima supervisión normativamente permitida por parte de la entidad regulatoria de sociedades en el vecino país.



«Pacheco asegura tener ´solvencia de sobra´ para sellar el negocio, El Tiempo reveló documentos en los que se consigna la preocupación de algunos sectores en Caracas y en el propio Monómeros porque se le extraigan los activos a la empresa y se deje un cascarón vacío que no responda por las acreencias y carga laboral», expresa el reportaje citado.



El Gobierno de Venezuela no ha hecho ningún pronunciamiento sobre este caso.



Sin embargo, la nota apunta que el ministro de Industria y Producción Nacional, Alex Saab, es partidario de vender Monómeros en contra de la opinión del Gobierno de Colombia que, incluso, habría planteado la adquisición de la mayoría accionaria en cabeza de Pequiven, filial de PDVSA.



«En entrevista con El Tiempo, Billy Escobar, superintendente de Sociedades, aseguró que, tras la revelación de este diario de conversaciones de Pacheco con Saab para sellar el negocio, ´están vigilantes para que no vacíen la empresa vendiendo sus activos y que quede el cascarón vacío´”.



El funcionario dijo que, a finales de este mes de enero, la superintendencia responderá la apelación hecha por la directiva de Monómeros contra la decisión del organismo de mantener a la empresa bajo la máxima supervisión legal, lo que no implica intervenir en el control de las operaciones de la petroquímica.



Según El Tiempo, ejecutivos de Monómeros no están de acuerdo con la venta y sostienen que no debe permitirse, de acuerdo con un acta reservada de una reunión de gerentes, fechada el pasado 13 de enero.



En todo caso, la venta definitiva debe contar con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que Monómeros es uno de los activos del Estado venezolano que se encuentra bajo sanción, aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió restituir el control de la empresa a las autoridades de PDVSA designadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

