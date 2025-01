Fifa suspende a funcionario del fútbol venezolano por “violaciones financieras” y lo multa con casi USD 1 millón

FIFA Credito: Web

20-01-25.-La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) suspendió a un funcionario del fútbol venezolano y no podrá participar en el deporte por cinco años debido a irregularidades financieras, razón por la que también le impulso una multa de casi USD 1 millón.



De acuerdo con la AP, la persona es Manuel Álvarez, quien era el secretario general de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) cuando dio luz verde a la “apropiación indebida y el mal uso” del dinero de la federación y de la Fifa, dijo el organismo.



El comité de ética de la Fifa también acusó al funcionario de violar el “deber de lealtad” y los “deberes generales”, de acuerdo con su código.



El regente del fútbol mundial, que dispone de por lo menos USD 2 millones anuales en fondos para todas las federaciones miembro, no dio detalles sobre la mala conducta financiera. El veredicto se podrá impugnar bajo apelación.



Se desconoce cómo la Fifa puede hacer cumplir el pago de la multa si Álvarez no vuelve al fútbol.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 761 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/01/18/fifa-suspende-a-funcionario-del-futbol-venezolano-por-violaciones-financieras-y-lo-multa-con-casi-usd-1-millon/)