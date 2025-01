Sindicato cuestiona venta de Monómeros a exasesor de la empresa vinculado con Leopoldo López y Guaidó

Credito: VF

18-01-25.-A través de un comunicado, los trabajadores se refirieron al interés de Jorge Pacheco, exmilitante de Voluntad Popular, en adquirir la empresa. “Están avalando a un comprador cuyos directivos construyeron el éxito de Nifrofert, sobre la base de destruir nuestra empresa”, indicaron. Denunciaron además que la compañía constituida el 21 de octubre del 2024, con un capital de tan solo 100 millones de pesos, pretenda adquirir una industria valorada en 350 millones de dólares.



Tras reconocer en una reciente entrevista que se reunió con Alex Saab, ministro de Industrias y Comercio de Nicolás Maduro, para hacer una oferta formal por Monómeros, Jorge Pacheco, CEO de Nitrofert, tiene en el Sindicato de Trabajadores de la empresa, un importante obstáculo para adquirir la compañía ubicada en Barranquilla, Colombia.



A través de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de Monómeros rechazó la venta de la empresa, asegurando que, los directivos de Nitrofert construyeron su éxito destruyendo a la petroquímica que forma parte de Pequiven. Mencionaron además que, el interés del comprador se limita exclusivamente a ciertos activos, lo que, según ellos, muestra un enfoque mercantilista, “centrado en las instalaciones y los equipos”.



Pacheco formó parte de Monómeros en tiempos del interinato de Juan Guaidó debido a su cercanía con el diputado y con Lepoldo López, líder de Voluntad Popular. Laboró como asesor y desde dentro de Monómeros, denuncian montó Nitrofert, que en solo dos años no solo supero a la colombo-venezolana sino que con un 24 % del mercado nacional de fertilizantes, sólo queda rezagada ante la multinacional noruega Yara, líder mundial y nacional con más del 50 % del mercado.



Están avalando a un comprador cuyos directivos construyeron el éxito de Nifrofert, sobre la base de destruir nuestra empresa”, indicaron y señalaron que la negociación pone en riesgo a los trabajadores de las áreas operativas, y la estabilidad laboral de los empleos administrativos, debido a que la intención del comprador es el desarrollo de actividades de aprovisionamiento y comercialización.



La situación, pondría en riesgo a unos 1500 trabajadores y sus familias. Pacheco es residente en Colombia desde 2015 y según el medio, las2orillas.com, debe parte de su éxito a que se ha sabido mover en los ambientes políticos de Venezuela y Colombia.



“Era militante y persona de confianza del opositor partido Voluntad Popular en Venezuela, conocido de sus figuras políticas como Leopoldo López y Juan Guaidó; así como del Centro Democrático en Colombia, donde hizo parte del equipo de campaña de expresidente Iván Duque en 2018, y aunque no tuvo cargo oficial, ayudó en la elaboración de borradores que resumían las conclusiones de los grupos temáticos”, se lee en un reportaje.



El diario digital recoge que solo seis días después de la proclamación de Guaidó como presidente encargado en diciembre de 2018, y con Iván Duque como presidente de Colombia, Pacheco entregó una carta de Guaidó al entonces canciller de Colombia, Carlos Holmes, en la que solicitó congelar los activos de Monómeros, la petroquímica propiedad del Estado venezolano desde 2006.



La relación de Pacheco con Monómeros se profundizó, fue asesor de la primera junta directiva nombrada por Guaidó en abril de 2019 y contratista para los entes con el Estado colombiano hasta que en septiembre de 2021 la Superintendencia de Sociedades sometió a control la empresa en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, por lo que Jorge Pacheco salió de la compañía”.



Por ello, los representantes del Sindicato de Trabajadores manifestaron su preocupación y calificaron como “falacias” las declaraciones de Pacheco quien señaló que Monómeros tiene el 8% de la participación del mercado, cuando en cifras de 2024, corresponde al 19% de la demanda nacional.



En lo que tiene que ver con la operación de compra, explicaron que, se pretende adquirir Monómeros, valorizada aproximadamente en 350 millones de dólares, “a través de la empresa Nitrofert Asset Managment SAS, compañía constituida el 21 de octubre del 2024, con un capital de tan solo 100 millones de pesos”, situación que pidieron que fuera revisada por los entes de control revisar.



Además de hacer un llamado al Gobierno nacional, cuestionaron que PEQUIVEN no emita pronunciamientos respecto a la supuesta venta de Monómeros.



“No entendemos, por un lado, la actitud silenciosa de PEQUIVEN, cuyas acciones siempre han estado encaminadas a favorecer la condición social del pueblo laboral, reconociendo el liderazgo que han tenido los trabajadores en el rescate de la industria petroquímica de Venezuela, colocando entonces a la fuerza laboral de Monómeros en un segundo plano, manteniendo su voz ahogada”, expresaron.

