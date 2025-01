EEUU decomisa $8 millones desviados en corrupción por Nervis Villalobos y los hermanos Oberto

Nervis Gerardo Villalobos Cardenas Credito: Web

01-01-25.-El exviceministro de Energía, Nervis Villalobos y los hermanos Ignacio y Luis Oberto, quienes enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y sobornos multimillonarios relacionados con Pdvsa, fueron expuestos este martes con una demanda de decomiso in rem presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).



Según documentos judiciales, el esquema comenzó con la adjudicación de contratos por parte de Pdvsa. Villalobos, en colaboración con otros funcionarios y empresarios, facilitó contratos a cambio de sobornos millonarios, así lo reseñó la periodista Maibort Petit.



El caso detalla que los hermanos Oberto, corredores financieros, lograron un contrato de préstamo con Pdvsa en condiciones altamente ventajosas.



A través de este acuerdo, los pagos de reembolso de la estatal se utilizaron para financiar transacciones en el mercado negro de divisas, un esquema que se lucraba de las estrictas regulaciones cambiarias impuestas por el gobierno venezolano.



Parte de las ganancias obtenidas de estas operaciones ilícitas fue desviada por Villalobos y sus asociados hacia inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, incluyendo dos propiedades en Brooklyn, Nueva York.



De esta manera, el gobierno estadounidense inició una acción civil para el decomiso de $8 millones en fondos provenientes de cuentas vinculadas a la empresa Blackforest Real Estate Advisors LLC, utilizada para mover dinero producto del esquema de corrupción.



Los fondos decomisados están vinculados a tres transferencias realizadas entre 2020 y 2021, desde una cuenta en Bank of America. Las primeras dos de estas, hechas en enero de 2020 por $4 y $3 millones. La tercera y última por $1 millón, realizada en febrero de 2021.



Estas transferencias, según la acusación, representan ingresos rastreables al esquema de sobornos y lavado de dinero, lo que viola leyes estadounidenses como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y las disposiciones federales contra el lavado de activos (Secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código de EE.UU.).



Este caso es un ejemplo más de cómo la corrupción en Pdvsa no solo contribuyó al deterioro económico de Venezuela, sino que también tuvo repercusiones internacionales.



Investigación en España

Desde antes de 2018, Villalobos es investigado por compra de inmuebles lujosos en España con dinero proveniente de actos corruptos con Pdvsa. Para ese año, la Fiscalía Anticorrupción documentó adquisiciones por valor de 68 millones de euros.



Las sociedades instrumentales y sus cuentas "puente" adquieren 100 viviendas de una urbanización en Marbella y unas 20 viviendas de alto ‘standing’ en Madrid, principalmente en los barrios de Salamanca y Chamberí: calles de Goya o José Abascal, entre otras. Una de las casas llegó a costar 15 millones de euros.



Nunca compraron viviendas con el nombre de los propietarios, sino que lo hicieron siempre mediante sociedades SL y con fondos provenientes de cuentas en el extranjero, en muchas ocasiones desde el banco checo Cdeská Sporitelna AS, cuyas titulares son las sociedades Ekkotrade Solutions LP de Reino Unido y Uldono Ltd. de Chipre. Ambas están controladas por Villalobos. La cuestión es opacar las operaciones y triangular pagos y el origen de las sociedades para envolver todo en una nebulosa societaria difícil de perseguir por las autoridades fiscales.



Los tres hijos de Villalobos, que viven en un piso de lujo en la calle Ortega y Gasset de la capital, también recibieron cuantiosas transferencias en sus cuentas bancarias desde esas sociedades de Reino Unido y Chipre, según El Confidencial.



Los cómplices de Nervis Villalobos en el blanqueo de capitales en España y que le sirven como testaferros y gestores de la fortuna supuestamente deslegitimada a Venezuela son: Hugo André Ramalho Gois, un financiero portugués, Ralph Steinmann, José Vicente Amparán, Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y Carmelo Antonio Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minas.



El auto de la Fiscalía para el 21 de junio de ese año calificó ese esquema de “organización criminal”. “Se imputa a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas hacer de España un territorio de blanqueo de capitales procedentes de delitos de defraudación, apropiación y corrupción ocurridos en Venezuela”, se lee en el auto.



Sigue el escrito con el siguiente aserto: “Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron, al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades”.



Sobre Villalobos pesa igualmente una investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, por la que se encuentra en libertad provisional disfrutando de sus lujosas propiedades y otra por blanqueo en Estados Unidos, país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España. Además ha sido procesado en Andorra junto al también ex viceministro de Energía de Venezuela Javier Alvarado y a otros antiguos altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela por un presunto expolio de 2,000 millones de dólares a la compañía, en el que estarían implicados trece directivos de la Banca Privada Andorrana (BPA), donde hacían las operaciones.

