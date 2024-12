64 bienes de hermanos Perdomo eran subastados antes de finalizar el juicio

Bienes a subastar de los hermanos Perdomo

21 de diciembre de 2024.- Un total de 64 bienes que pertenecían a los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Rodríguez Perdomo estaban presuntamente siendo sometidos a venta en la modalidad de subasta, por una empresa privada, según fuentes judiciales.



Dicha venta supuestamente se negociaba antes que finalizara el juicio por extinción de dominio, que finalizó el miércoles pasado, explicó la fuente.



Precisamente los bienes de los hermanos Perdomo pasaron a manos del Estado el miércoles pasado, tras un juicio por extinción de dominio que se llevó a cabo en el Tribunal 15 Civil con competencia en esa materia.



Últimas Noticias publicó la información y a raíz de ello, usuarios enviaron un catálogo de bienes inmuebles que estaban sometidos a una subasta mediante una publicación en redes sociales. En la mencionada publicación aparece la fotografía del bien ofertado con el precio del valor del mercado y al lado el sugerido de subasta.



Dichas ofertas (ver lista anexa) incluyen tres oficinas en la Torre Sena, un SPA, un local comercial y 28 puestos de estacionamiento. También se observa: dos oficinas en Torre La Castellana, un local en la Torre Europa y otro en el Centro Empresarial Galipán.



La oferta también incluye cinco oficinas en la Torre Guayana y dos en la Torre BNC.



Los hermanos Perdomo fueron detenidos en abril del 2023 con ocasión de la denominada Operación Anticorrupción que mantiene también tras las rejas a los ex ministros Tarek El Aissami (Petróleo) y Simón Zerpa (Finanzas); así como al ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Joselip Ramírez, el ex diputado Hugbel Roa, el ex vicepresidente de Pdvsa Antonio Pérez Suárez y al empresario Samar López, entre otros.



Todos están acusados de participar en un esquema de corrupción detectado dentro de Pdvsa que consistía en operaciones paralelas para la venta del petróleo venezolano sin que ingresaran las divisas al Estado venezolano, según las investigaciones del Ministerio Público.



Bienes sometidos a subasta:



Torre Sena (Oficina PH

Torre Sena SPA-Piso 2

Torre Sena (Oficina piso 7)

Torre Sena (Oficina piso 8)

Torre Sena (Local comercial PB)

Edificio Camponorte (7.200m de construcción)

Torre Europa. Local 300m

Torre Centro Empresarial Galipán (Oficina 530 m)

Torre La Castellana (Oficina 9 D 240 m)

Torre La Castellana (9H 92m)

Torre Guayana (Oficina 11.1 y 11.2 /360 m)

Torre Guayana (Oficina 8.2/ 162 m)

Torre Guayana (Oficina 7.4/ 207 m)

Torre Guayana (Oficina 6.3/ 255 m)

Torre Guayana (Oficina 3.2/162m)

Torre BNC (Oficina piso 9/ 1.200 m)

Torre BNC (Oficina piso 10/ 1.200 m)

Torre BNC (Piso 14/ 1.200m)

Torre BNC (Piso 19/ 1.200 m)

Torre SMA (Oficina 2/ 60 m)

Torre The Box (Oficina 2/ 260 m)

Torre Empresarial JL (41.800 m de construcción)

Galpón Altamira (750 m de construcción)

Estación de Servicio Altamira Dos

Apartamento Los Palos Grandes (150m)

Apartamento Country Club (300m)

PH Duplex Vista a El Ávila, Sebucán (210 mm)

PH Valle Arriba Aguas Arriba (350 m)

Vivienda Campestre (Kilómetro 9 Panamericana. 2.000 m de parcela y 700m de construcción)

Casa El Estanque (Country Club. 3.800 m)

Casa Altamira (800m)

Quinta Antigua, urbanización La Lagunita (2.200 m parcela, 1.500 m construcción)

Edificio Residencial Victoria (36.500 m de construcción)

Terreno Las Mercedes, calle Madrid (890 m)

Galpón Sabana Grande (1.300 m)

Galpón sector Araguata, El Hatillo (800m)

28 Puestos de Estacionamiento Torre Sena