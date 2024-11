Denuncian que transportistas de Caracas empezaron a cobrar aumento de pasaje antes de tiempo

Credito: RFA

30-11-24.-Luis Cano, dirigente de la tercera edad en Caracas, denunció a través de Radio Fe y Alegría Noticias que un grupo de transportistas han empezado a cobrar a los usuarios 20 bolívares de pasaje, un monto que legalmente entrará en vigencia este domingo 1 de diciembre.



De acuerdo con Cano, los conductores del transporte público comenzaron a cobrar el nuevo pasaje de 20 bolívares desde el jueves 28 de noviembre. Él se sorprendió cuando abordó una unidad de autobús y entregó un billete de 20 bolívares, esperando recibir un cambio de 5 bolívares, pero el colector le informó que el monto del pasaje ya era de 20 bolívares.



Expresó que el aumento debe implementarse este domingo con el inicio del mes de diciembre, tal como lo anunció el Ministerio de Transporte Terrestre en Venezuela el pasado martes 26 de noviembre.



Además, exigió a las autoridades que supervisen el cumplimiento de la Gaceta Oficial, la cual establece que las personas de la tercera edad no deben pagar pasaje. Lamentó que, a pesar de esta medida, muchos transportistas no la respeten.



“Si no pagas, no te montan”, aseguró, aunque admitió que no todas las unidades de autobús incurren en esta irregularidad.

