Explota el único calcinador activo de CVG Bauxilum

27-11-24.-Trabajadores de la estatal CVG Bauxilum reportaron la explosión del calcinador 102 de la compañía, ocurrido este lunes 25 de noviembre. Este equipo era el único que permanecía activo de los cuatro calcinadores disponibles en la estatal y su explosión supone un impedimento para continuar produciendo alúmina en la planta.



Personal activo de la empresa confirmó que el hecho se reportó en la tarde del día de ayer y compartieron imágenes a Correo del Caroní donde se puede apreciar la presencia de funcionarios de seguridad.



“El calcinador fue el 102, simplemente explotó por falta de mantenimiento. Ese calcinador tenía que salir la semana antepasada fuera de servicio porque tenía unos puntos calientes muy fuertes y tenía muchas fugas de gas aparte de muchos equipos que necesitaban servicio y no lo hicieron a tiempo. Toda la estructura interna del calcinador, los refractarios y demás están dañados. Ese calcinador tiene aproximadamente un año fuera de campaña y le meten parchitos, dándole chola y chola. Eso se veía venir”, declaró un trabajador activo que pidió reservar su identidad.



La planta de alúmina de CVG Bauxilum tiene como objetivo transformar bauxita, a través del proceso Bayer, en alúmina en grado metalúrgico para la obtención de aluminio primario, producido en CVG Venalum.



El proceso Bayer es el principal método industrial para producir alúmina a partir de bauxita, en este la bauxita es triturada y luego lavada en una solución caliente de hidróxido de sodio. La sosa disuelve los minerales de aluminio, pero no otros componentes de la bauxita que permanecen sólidos. Esta etapa se conoce como digestión. Posteriormente se retiran los residuos sólidos y se envían al decantador, ya libre de impurezas se forma hidróxido de aluminio, el hidróxido se calienta en un calcinador para, finalmente, convertirlo en alúmina.



En resumen, sin calcinadores operativos, la compañía debe paralizar sus operaciones, ya que no puede producir el material necesario para alimentar a sus empresas hermanas.



“Esa situación ocurrió anoche. Ese es el único calcinador que quedaba en servicio y estaba ‘parapeteado’. Estaba previsto hacerle mantenimiento la semana pasada, pero resulta que Venalum compró una alúmina y esta venía en malas condiciones, dejaron el calcinador funcionando. Como estaba tan remendado, explotó una parte del calcinador. Habrá que ver en cuánto tiempo se pone en servicio”, explicó un trabajador jubilado que se mantiene en conversación con el personal activo de Bauxilum.



Una crisis de vieja data



Para septiembre de 2022, Ciudad Guayana se llenó por más de 5 días de un “polvo blanco”, según el reporte ciudadano, en el eje Atlántico y zonas cercanas al área de Matanzas. Se supone que esta sustancia era óxido de alúmina, proveniente de una fuga en el calcinador activo de Bauxilum.



Para estas fechas se conoció a través del sindicato de la compañía que el filtro del único calcinador activo en la empresa se había averiado. Este calcinador era el número 102, el mismo que explotó este lunes.



Tras dos años de este incidente, la estatal continúa sin haber reparado otro de sus cuatro equipos y el único activo persiste con fallas.



El secretario de general de Sutralúmina Bolívar, sindicato de la empresa, Silvano Moreno, alegó no estar en la zona y desconocer los detalles del incidente, pero explicó que el calcinador requería mantenimiento y este estaba siendo programado para esta semana. Asimismo, tal como en 2022, manifestó que estaban haciendo los trabajos para poner a funcionar otro de los calcinadores disponibles.



“Ese calcinador está fuera de servicio y le están haciendo un mantenimiento previo para arrancarlo y esperar que llegaran unos refractarios para hacerle mantenimiento, para que soporte más tiempo mientras se le hace mantenimiento general al otro calcinador que es el que va a entrar en servicio”, puntualizó.

