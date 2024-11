Denuncian venta ilegal de certificados médicos para conducir en Caracas y Miranda

Credito: RFA

01-11-24.-El Consejo Nacional de Medicina Vial hizo un llamado importante a la población venezolana para que eviten adquirir certificados médicos para conducir en establecimientos no autorizados.



El médico Rafael Ortega, director del ente no gubernamental, advirtió que en Miranda y Caracas se están comercializando estos certificados de manera ilegal.



Este tipo de prácticas puede tener consecuencias serias tanto para la seguridad vial como para la salud de los conductores.



“La venta de certificados médicos por personas que no son médicos, es ilegal, es una estafa, están engañando; y alertamos a las autoridades”, dijo.



Asimismo, exhortó a las autoridades a que verifiquen la procedencia de los certificados que son emitidos por personas extrañas a los Colegios de Médicos.



Recordó que sólo los Colegios de Médicos en el país son los únicos autorizados para expedir los certificados médicos, por médicos debidamente entrenados y autorizados por la propia junta directiva de su estado, explicó.



El doctor Ortega explicó cuáles son los procesos que debe realizar un médico autorizado para poder expedir certificado para conducir.



Agregó que el usuario de estos servicios debe exigir que se le haga una evaluación médica.



“La evaluación contempla la visión paralejo, utilizando las cartilla de Snellen, la toma de la tensión arterial y el médico experto y con bastante conocimiento determina si la persona camina, tiene sus cuatro miembros, tiene sus dedos completos, si tiene su visión muy bien 20/20, es decir, esa un buen estado de salud”, indicó.



Se recomienda a todos los ciudadanos que se informen adecuadamente y que solo obtengan los certificados necesarios en centros autorizados para garantizar su validez y evitar problemas futuros.

