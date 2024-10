Vecinos de la comunidad del Urbanismo Juan Vives Suriá‚ en la parroquia La Vega‚ clientes de CANTV‚ denuncian sobre el anuncio de un corte de los servicios de la red de cobre y de las líneas locales de teléfonos para mañana martes 15 de octubre. Dicho anuncio de cortes fueron hechos de manera abrupta e informal a través de las redes el día jueves 10‚ sin ninguna explicación‚ al peor estilo del capitalismo salvaje.

En estos urbanismos la mayoría de la gente son personas que devengan un salario minimo o un bono de Guerra Económica que no les permite pagar una tarifa de 25 dolares mensuales, por otra parte hay muchos vecinos de la tercera edad que no tienen la capacidad económica para unirse a la red de fibra óptica ABA Ultra porque su pensión y bono de Guerra apenas les da para comer por lo que un pago de 25 dólares mensuales les es imposible y hay vecinos que ni siquiera tienen celular por lo que quedarían aislados sin el servicio de sus líneas locales de teléfonos.

Además de este grave anuncio de corte abrupto de servicios‚ denuncian que hay vecinos que se sumaron al servicio de fibra óptica‚ pero que nunca les funcionó‚ lo hicieron saber‚ les prometieron arreglarlo y al no funcionar para evitar que les cargaran alguna deuda‚ eliminar el servicio‚ no obstante les siguieron cobrando sin haber podido usar nunca la Internet por fibra óptica ABA Ultra‚ sin embargo continuaban facturando‚ y a muchos les siguen llegando facturas de hast 8.000 bolívares‚ como 220 dólares sin haber disfrutado nunca de dicho servicio y ahora quedan amenzados de quedar aislados de las redes‚ y ni siquiera saben a dónde dirigirse porque aparentemente la compañía que presta el servicio de fibra óptica ABA Ultra no pertenece a CANTV sino que es una especie de empresa asociada a CANTV y que nadie sabe dónde queda ni a quien exponer sus problemáticas‚ no hay seres humanos que respondan a sus angustias.

Ante tanta indefensión‚ de los que no tienen fibra óptica‚ de los que no pueden pagar esas tarifas dolarizadas‚ de quienes nunca recibieron el servicio y les quieren aplicar unas deudas inexplicables y por lo demás ilegales‚ y quienes además se quedarán sin líneas telefónicas‚ preguntamos‚ ¿A qué ente oficial hay que acudir para exponer toda esta situación? es que estos servicios son para los más privilegiados y no para las clases más desprotegidas que ahora quedarán en un aislamiento informático e incomunicados. Acaso la CANTV no es una compañía de valores socialistas sino que se mueve dentro de los intereses del peor capitalismo‚ porque ni en la cuarta se daba este tipo de atropellos‚ por lo menos existían oficinas de atención al consumidor y se les notificaba con tiempo y brindaban tarifas económicas o básicas para las clases más populares. ¿Quién responde por esto?