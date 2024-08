Centro Carter cuestiona independencia de posible peritaje del TSJ venezolano a resultados electorales

Credito: Web

01-08-24.-El presidente Nicolás Maduro solicitó al TSJ que haga un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo. Sin embargo, el Centro Carter cuestionó la independencia de ese análisis, luego que solo un día antes considerara que los comicios no fueron democráticos.



El Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios, cuestionó el miércoles en entrevista con AP la independencia de ese posible peritaje en manos del Tribunal Supremo. La noche anterior, el mismo organismo señaló que no puede verificar los resultados de las elecciones por la “ausencia de transparencia” de las autoridades venezolanas y recalcó que la elección “no puede ser considerada democrática”.



Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo en entrevista telefónica que “no es una evaluación independiente”. Y subrayó que Maduro no necesita recurrir al Tribunal Supremo sino exigir transparencia al CNE en la difusión de los datos completos de la votación, mesa por mesa.



“Tienen la capacidad para hacer eso. No necesitan al Tribunal Supremo”, apuntó. “Lo que necesitan es cumplir con su deber, algo que pueden hacer y que han hecho en elecciones pasadas”.



El organización, con sede en Atlanta, había admitido en un comunicado del martes por la noche que la elección “no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.



