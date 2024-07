(VIDEO) Maduro recorre Cumanacoa y habitantes lo increpan: "Los ministros no están haciendo nada"

Le gritaron a Nicolás Maduro en Cumanacoa: "los ministros no están haciendo nada, ocho días y no están haciendo nada". pic.twitter.com/UTCpcsNM3q — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) July 9, 2024

10-07-24.-El presidente Nicolás Maduro recorrió este martes Cumanacoa, ciudad azotada el pasado martes 2 de julio por intensas lluvias tras el paso del huracán Beryl. En esa población del estado Sucre, varias mujeres increparon al mandatario nacional.Los ministros no están haciendo nada, ocho días y no están haciendo nada", gritó una mujer mientras Maduro intentaba hacerse escuchar mediante palabras que no se entendían por los gritos de la fémina, de acuerdo con un video colgado por el periodista Jesús Medina Ezaine.En Cumanacoa, el Jefe de Estado ordenó duplicar la maquinaría y el personal para acelerar la recuperación de esa localidad sucrense, capital del municipio Montes, tras las inundaciones por la crecida del río Manzanares que dejaron seis muertos y más de 8.000 viviendas afectadas, reseña Tal Cual.Maduro prometió reconstruir "casa por casa" y dijo que ese poblado debe pasar por un "modelo especial de recuperación" que denominó "proyecto renacer de Cumanacoa Hugo Chávez", para poder cumplir con las cuotas de vivienda, apoyo a comerciantes y atención de las causas estructurales de la tragedia.También reprendió al ministro de Aguas, Rodolfo Marco Torres, para que recupere los sistemas de acueductos no solo de las vías principales, sino de las localidades aledañas a las troncal.El gobernante recordó la creación del fondo especial de financiamiento para los comerciantes, por orden de un millón de dólares, al tiempo que señaló que van a empezar a dar "bonos solidarios" a pobladores, al igual que operativos médicos y jornadas de cedulación y recuperación de documentos para los afectados.Solicitó que, para la atención primaria, se pida apoyo a establecimientos privados como cadenas de farmacias, comercios y otras empresas.Hay mucho trabajo por hacer y me comprometí con el pueblo a acelerar todo y a profundizar, hay mucha necesidad", dijo Maduro desde el puesto de comando presidencial que dejó instalado en esa localidad.Señaló que, a diferencia de Tejerías o Tovar, "aquí los daños son más extendidos en el terreno, pero Cumanacoa renacerá y esta la superaremos".Ordenó también al mayor general Lockiby Belmontes, designado como autoridad única, conformar un grupo de tarea especial "que permitan contener, mitigar y generar una solución a las heridas que tiene la montaña por incremento de las lluvias".