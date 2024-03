(VIDEO) Táchira: Intervienen el Saime en San Antonio por corrupción con pasaportes

28-03-24.-El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció la intervención del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en San Antonio tras descubrir prácticas corruptas relacionadas con el sellado de pasaportes.Bernal reveló que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) descubrió la actividad ilegal después de recibir denuncias sobre gestores que cobraban por agilizar trámites.“Habían denunciado que en el Saime de San Antonio estaban matraqueando. Le metimos al Sebin y agarramos en flagrancia a unos gestores. No fueron ni siquiera funcionarios. Gestores que veían a una persona desesperada y entonces se comenzaban a mover”, explicó el gobernador en un video publicado en las redes sociales.“Aquí estoy yo que soy policía y no se me quita esa costumbre porque me gradué para eso… El que se pone a inventar, a matraquear, a extorsionar, después no chille. Para que aprendan a respetar la ley”, agregó.El medio regional Diario Los Andes y Reporte.V publicaron días antes una crónica con la denuncia de una usuaria sobre estas prácticas ilícitas, donde se menciona que personas no identificadas cobraban hasta 100.000 pesos colombianos (26 dólares) por el sellado rápido de pasaportes.