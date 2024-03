(VIDEO) Andrés Giuseppe‚ candidato inhabilitado: El chavismo-no madurista ahora está en la calle‚ asumo el liderazgo‚ asumo la protesta

Jueves, 21 de marzo de 2024.- En el acto de protesta que se efectuó el miércoles 13 frente al CNE, organizado por el Encuentro Popular Alternativo EPA, el cual contó con la participación del economista Andrés Giuseppe, de la Asociación de Profesionales y Técnicos APT, quien fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral CNE, sin ninguna explicación hasta el presente, de su derecho a participar como candidato a la presidencia de la República, comicios que se efectuarán el próximo mes de julio.



Esta presunta inhabilitación express por parte del Consejo Nacional Electoral debe tener una sólida base legal y argumentativa o en cuyo caso contrario, se estarían violando los derechos de un ciudadano a la participación política consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Ofrecemos a aporreadores y aporreadoras la participación de Andrés Giuseppe en el mencionado acto:



"Mi primer discurso, públicamente, para que se sepan, después de la inhabilitación.



Me enteré esta mañana, varios camaradas que han llamado de varios estados que también los han inhabilitado, por lo menos el gobernador chavista Alexis Ramírez también apareció esta mañana inhabilitado.



Ese es el estado de Venezuela: aquel chavista, aquel que sea de izquierda, aquel que esté con el pueblo y no sea madurista, inhabilitado queda para siempre, para siempre.



Dentro del CNE, dentro del registro electoral civil, dentro del registro electoral y me dicen por aquí no hay nada, fui a la Contraloría General de la República, el lunes, por aquí no hay nada.



Yo me imagino que en este momento me están levantando el expediente.



Nunca me han informado, nunca me han notificado que tengo problemas con el Gobierno , con la Administración Pública, con la declaración jurada de patrimonio, si a alguien por ahí le debo algún dinero, nunca, nunca en mi vida, lo digo, públicamente aquí, probablemente me inhabilitaron y seguro que me van a dar con el expediente.



En este momento puede que me quieran sembrar falsos positivos, lo digo públicamente.



No temo porque estoy en la calle.



Soy revolucionario y voy estar defendiendo los derechos de los trabajadores porque últimamente me he dedicado a eso, porque fundamentalmente me he dedicado a eso los últimos tres o cuatro años, a defender los derechos de los trabajadores que están consagrados en el artículo 91 de la Constitución: salario mínimo a nivel de la canasta básica y eso es un derecho de todos nosotros.



Por eso estamos aquí, protestando porque ¿Con quien se cuadró el gobierno? se cuadró con la derecha, ¿Con quien se cuadró el gobierno? con Fedecámaras, ¿A quién le está dando los dólares, todos los meses, constante y sonante? a Fedecámaras, a Consecomercio, a Venacham.



Tristemente, tengo que decirlo, estoy aquí, no de una manera rebelde, no molesto, muy indignado porque el legado de Hugo Chávez Frías fue pateado, destruido, abandonado, burlado, humillado.



El legado de Chávez, por eso es que a partir de ahora, en este discurso, yo me declaro: chavista-no madurista.



El chavismo-no madurista ahora está en la calle, asumo el liderazgo, asumo la protesta, los chavistas que fueron burlados y que el legado de Chávez fue pateado por Nicolás Maduro, señores, ahora a agarrar a la calle y vamos a conformar un comando de campaña de los chavistas-no maduristas, a partir de ahora, para defender pues, en cierta forma, el legado de Hugo Chávez Frías.



Viva La Revolución en la calle, señores, que el pueblo chavista-no madurista, asuma la calle, como debe ser".

