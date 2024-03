ONG Médicos por la Salud: Quirófanos en Venezuela mantienen preocupante desabastecimiento de 73 % de sus insumos básicos

Referencial Credito: Web

20-03-24.-Los hospitales venezolanos sufrieron un desabastecimiento del 36 % en sus insumos básicos para emergencias durante el pasado mes de febrero, de acuerdo con el más reciente reporte de la Encuesta Nacional de Hospitales.



El estudio, perteneciente a la ONG Médicos por la Salud, detalló que, en promedio, los implementos básicos para un quirófano escasearon en un 73 % en las instituciones públicas.



Entre los recursos de mayor desabastecimiento en pabellón está la lencería, como ropa de cama y vestimenta especial para el paciente y médico tratante, la cual, desapareció en un 30 % durante el segundo mes del año.



En segundo lugar, el material descartable para realizar intervenciones quirúrgicas tuvo una ausencia en los hospitales de un 28 %, lo que se traduce en que los centros de salud venezolanos no están recibiendo suficientes guantes, gazas, algodones, y demás material empleado para prevenir infecciones y mantener la higiene.



Analgésicos, relajantes y anestésicos son otros de los insumos básicos que no llegaron a los recintos con la frecuencia debida para atender a los pacientes.



En relación a las áreas de emergencia, el índice se mantiene en comparación con reportes de enero 2024 y meses anteriores en el 2023, llegando a casi un 40 % y posicionando a los inhaladores de asma y los analgésicos mayores como recursos con mayor interrupción de suministro.



“La falla en el abastecimiento de insumos afecta no sólo la capacidad que tienen los centros de salud de atender las diferentes condiciones con las que llegan los pacientes, sino que se traduce en que el paciente debe buscar cómo conseguir los insumos que no hay, influyendo esto no sólo en el tiempo que se tardan en atenderlo y aplicar el tratamiento, sino que costear los insumos de su propio bolsillo, inevitablemente impacta en la economía personal del paciente y sus familiares”, denunció la organización en su balance.



La Encuesta Nacional de Hospitales también resaltó que estas cifras no han tenido mayor variación desde el pasado 2023, dejando ver que "no se ha implementado ninguna medida o al menos ninguna que sea mínimamente efectiva para mejorar el abastecimiento de emergencias y quirófanos a nivel nacional".



Vale recordar que, para este estudio, la ONG registra el comportamiento de 20 implementos básicos de emergencia y nueve de quirófanos.



Además, en base a estos resultados, se construye el Índice de desabastecimiento el cual asigna un valor numérico que ayuda a dar un contexto al abastecimiento de insumos en las áreas de emergencia y quirófano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 521 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://versionfinal.com.ve/ciudad/quirofanos-en-venezuela-mantienen-preocupante-desabastecimiento-de-73-de-sus-insumos-basicos/)