Pasajeros de Rutaca se quedaron varados por más de 4 horas en vuelo Barquisimeto-Caracas

Credito: Archivo

19-02-24.-Alrededor de 38 pasajeros que viajaban desde Barquisimeto hacia Caracas, con la aerolínea Rutaca, se quedaron varados tras la suspensión del vuelo debido a una falla que impidió el despegue del avión, este domingo 18 de febrero.



La hora del vuelo estaba pautada para las 7:00 a.m. El proceso de registro y embarque se dio sin inconvenientes. Sin embargo, al momento del despegue se escuchó un «sonido extraño» que, según la versión de algunos pasajeros, se produjo en el momento en que se recogen las ruedas para iniciar el despegue.



«Nos pidieron que salieramos del avión y nos dejaron en la sala de espera; luego, unos 40 minutos más tarde, piden que descarguen las maletas y nos dicen que el avión no despegará», relata una de las pasajeras.



El personal de la aerolínea informó que la única opción que podían ofrecer para llegar a Caracas sería por la vía terrestre, ya que el siguiente vuelo era de Conviasa y estaba full. Les pidieron anotarse en una lista para poder organizar el traslado por carretera.



Desde el momento en el que se anotaron en la lista, hasta que llegó el transporte transcurrieron entre cuatro y cinco horas. En ese tiempo solo recibieron un sandwich, dos aguas mineral pequeñas y un vaso de jugo. Pese al tiempo que tuvieron que esperar en la terminal y luego las horas que debían pasar en el autobús para llegar a su destino, no recibieron almuerzo.



Pasadas las 12 del mediodía, llegaron las busetas tipo encavas, contratadas por la aerolínea. Los pasajeros expresaron su malestar porque esperan unidades más cómodas acordes con el costo que habían pagado por el boleto aéreo el cual osciló entre los $80 y $90. «Algunos asientos reclinaban, otros no», fueron algunas de las quejas.



Otros pasajeros se quejaron porque temían perder las conexiones con vuelos internacionales que tenían previstas, debido a la suspensión del vuelo y la decisión de la aerolínea de pagar un transporte terrestre, en lugar de habilitar una opción aérea.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 595 veces.

La fuente original de este documento es:

TC (https://talcualdigital.com/pasajeros-de-rutaca-se-quedaron-varados-por-mas-de-4-horas-en-vuelo-barquisimeto-caracas/)