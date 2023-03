(VIDEO) Exigen libertad plena para trabajadores que denunciaron la corrupción en PDVSA que hoy sale a flote

28-03-23.-Este lunes en Vladimir a la Carta nos acompañaron Antonio Molina, abogado,y Antonio González Plessman, Magister en Derechos Humanos, integrante del Colectivo Surgentes, con quienes conversamos sobre los exgerentes de Pdvsa, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos ,quienes en el año 2020 fueron encarcelados por denunciar casos de corrupción en la institución, siendo acusados y condenados por “fuga de información.”

Ante este caso el abogado Molina expuso que, “en el 2020 fui llamado por un gran amigo, porque su hijo Alfredo Chirinos estaba preso por una situación que había ocurrido en Pdvsa. Solicité el expediente a ver si aceptaba hacer la defensa técnica. Fueron detenidos por ‘fuga de información’ es un proceso que considero atroz y vergonzoso.”

“Había evidencias que excluían totalmente a estos muchachos de responsabilidad penal en relación a los delitos que le estaban imputando en ese momento. Hay un informe que dice que los verdaderos responsables de la fuga de información eran el Vicepresidente de Comercio y Suministros, Marcos Rojas y la Vicepresidenta de Comercio Internacional, Mirta Quintero. El Ministerio Público siempre lo supo,” agregó.

Por su parte González Plessman detalló que, “Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos son militantes de izquierda, chavistas, como trabajadores de Pdvsa comenzaron a ver cosas que no cuadraban, abundantes empresas de maletín, órdenes de dejar zarpar barcos que no habían pagado. Estos jóvenes se negaban a dejar zarpar barcos que no cumplieran con la normativa, ya que era su responsabilidad.”

Plessman aseguró que, “Torrealba y Chirinos hicieron denuncias en instituciones públicas con funcionarios de muy alto nivel. Esto ocurrió entre 2017 y 2018. Denunciaban como funcionaban los mecanismos de corrupción en Pdvsa.”

Molina informó que, “a Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos no se les ha otorgado una medida cautelar sustitutiva de libertad, se le otorgó una medida de detención domiciliaria, lo cual es una prolongación de la privación de la libertad, sólo cambia el sitio de reclusión.”

“Se está luchando en el caso para que les realicen unas evaluaciones técnico sociales para otorgarle el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto tiene un año y medio en el Ministerio Penitenciario que forma parte del Poder Ejecutivo. No dan respuesta por qué habiendo una orden de un tribunal, no le realizan las pruebas,” agregó.

Plessman a su juicio considera que, “Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos fueron judicializados, condenados por culpa de quienes se estaban robando los reales en PDVSA. Exigimos que bien sea por la presidencia la República o la Asamblea Nacional, se haga justicia y se les dé libertad plena e inmediata a estos jóvenes inocentes”.

“El velo se corre y muestra la injusta distribución de las riquezas de este país, por un lado salarios miserables y por otro lado una gente robando. Entonces los patriotas presos y los traidores en libertad,” agregó.

Asimismo denunció, “Alfredo Chirinos fue torturado por el Dgcim durante tres días, se le montaron encima, le pusieron químicos en la cara, lo taparon. Estas personas que lo torturaron están identificadas.”

“Los invito el día de mañana martes 28 a sumarse en un tuiazo por la libertad de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos detenidos en el 2021 por denunciar corrupción en PDVSA,” convocó.

*Vea la entrevista completa aquí: