(VIDEOS) Fiscal General: en trama de corrupción PDVSA-Crypto han sido judicializadas 194 personas y 75 condenadas

25 de marzo de 2023.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dio una rueda de prensa este día, desde la sede del Ministerio Público ubicado en Parque Carabobo, Caracas, con relación a la captura de altos funcionarios públicos y ciudadanos comunes, basado en la trama de corrupción descubierta en PDVSA y otras acciones judiciales, llevadas a cabo recientemente en el territorio nacional.

Saab, señaló que en el combate permanente sin cuartel, a todo tipo de delito, que se convierten en flagelos para la sociedad venezolana, "este ha sido el norte de nuestra gestión en el Ministerio Público, estos son los casos que vamos a desarrollar: "Hoy presentaremos al país los resultados de una amplia operación contra la corrupción, que ha resultado en la detención de un número importante de funcionarios de alto y medio rango de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial".

También señaló que se imputó, además, a un grupo de empresarios y otros actores, involucrados en prácticas corruptas que han causado un grave daño a la nación. "Debo recordar que en los últimos cinco años, hemos desarrollado una lucha histórica contra la corrupción", apuntó.

El fiscal resaltó la participación indiscutible de la actuación del presidente, Nicolás Maduro, al encabezar esta cruzada contra la corrupción; en la que se está trabajando desde el año pasado.

El funcionario en su declaración pública, subrayó que: "Como titular de la acción penal me siento satisfecho de que en Venezuela exista el principio de cooperación, en este caso entre el Ministerio Público y el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, junto a todos los órganos de seguridad del estado".

Asimismo, Saab, subrayó con énfasis que: "Aquí no venimos a hablar de especulaciones. El Ministerio Público, con los elementos de convicción y los tres fiscales designados, tiene cómo hablarle al país y darle las respuestas que están buscando".

El fiscal recordó que este problema no es más que una lucha histórica contra la corrupción, que no tiene colores políticos. A pesar de que algunos intentan pescar en río revuelto. Nadie puede sin elementos en manos, tomar una bandera que no le corresponde; porque la opinión pública lo castiga.

Por lo tanto, continuó, "el Estado venezolano ha sido vanguardia contra este flagelo que daña a la economía, a las instituciones y al pueblo. Durante esta gestión, hemos investigado 30 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera".

Concretó el fiscal, que hasta ahora han sido judicializadas 194 personas y 75 han sido condenadas. "En términos generales, desde nuestra llegada al MP han sido imputadas 16 mil 090 personas, fueron presentadas 6 mil 067 acusaciones y hay un total de 3 mil 976 personas condenadas", afirmó.

El primer caso que expuso Saab, se refirió a la nueva trama de corrupción en PDVSA, la número 31, que incluye, esta vez, a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)

En este caso, se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela, apuntó.

Modus Operandi

Todo esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques, por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin, relató el funcionario.

Sostuvo el fiscal que: "Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela", en donde "se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles".

Se realizaron inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario y se demostró que estas personas tenía un estilo de vida que no correspondía a la de un servidor público.

Captaban jóvenes

El fiscal General de la República destacó que estos delincuentes captaban a jóvenes de ambos sexos, para incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal.

Señaló Saab, que el Ministerio Público no puede decir cifras especulativas ni temerarias. En este momento no creo conveniente referir cantidades. Sin tener elementos de convicción, nadie puede decir de cuánto dinero estamos hablando.

Concluyó el fiscal diciendo que: "Lo que está demostrando el Estado venezolano, es digno de elogio, porque está actuando. No nos hemos quedado de brazos cruzados. Estoy convencido de que vendrán nuevas acciones ejemplarizantes".