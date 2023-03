Transparencia Venezuela: 42 mil millones desfalcados en Pdvsa: “¿Para qué quieren tanto dinero?”

24-03-23.-Los 3 mil millones de dólares presuntamente desfalcados son la punta del iceberg porque, según estimaciones de Transparencia Venezuela, están comprometidos más de 42 mil millones de dólares del patrimonio público venezolano en total de 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de los recursos de Petroleros de Venezuela, S. A. (Pdvsa).Eso sin mencionar más “casos gigantescos” de miles de millones de dólares que involucran a más personas que trabajan dentro del Estado y otros que están fugitivos de las autoridades estadounidenses.“No es sorpresa que hay corrupción en Venezuela. Los únicos que parecen sorprendidos son algunas personas del Estado”, dijo la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, en entrevista con De Primera Mano, programa nacional de Radio Fe y Alegría Noticias.“Para qué quieren tanto dinero”, se preguntó Mercedes de Freitas.¿Se pueden perder 42 mil millones de dólares de Pdvsa?La directora de la organización explicó que el dinero puede desaparecer por actos ilícitos de diferentes formas.Una de ellas es con sobreprecios, otra con aprobación de contratos ficticios o entre “amigos” que luego se repartían el dinero, o bien usando fórmulas más complejas donde se mueve dinero en monedas diferentes y se usa la tasa cambiaria a su favor.Aseguró que dichos actos ocurren porque no hay segmentación de los cargos de poder, un sistema de control ni declaraciones e informes de gestión. Agregó que la Contraloría de la República no ha hecho su trabajo y tampoco el Banco Central de Venezuela tenía acceso al control de las divisas que recibe Pdvsa, entre otras formas “complejas que se fueron construyendo” desde que el presidente Hugo Chávez era presidente, especialmente Transparencia Venezuela ha documentado actos de corrupción comprobados desde el 2010 cuando la Contraloría dejó de publicar información y volvió “un secreto” sus gastos.“Por eso nosotros decimos con los pelos de burro en la mano que la Contraloría no ha hecho su trabajo”, afirmó de Freitas.No es cortar una rama, es talar el árbolPara la directora de Transparencia Venezuela, si el Gobierno en verdad quiere acabar con la corrupción tiene que implementar prácticas transparentes y remitirle información a todos los ciudadanos sobre el proceso de investigación, implicados, detenciones.Explicó que todo debe decirse porque la Contraloría General de la República tiene un trabajo que cumplir, al igual que el Ministerio Público.“Necesitamos que las investigaciones sean completas y transparentes, se sepa quiénes son los relacionados con esas tramas de corrupción, se expliquen cómo son los contratos, los mecanismos de corrupción, a quiénes usaron para aprobar contratos y hacer los cambios de moneda”, especificó.Más allá de eso, dijo que es fundamentalmente necesario que el Estado empiece a implementar prácticas distintas a las que tenemos hoy porque no está bien que la persona que debe monitorear Pdvsa, sea la misma que la administra. De Freitas con ello se refiere a la designación del ingeniero Pedro Tellechea como nuevo ministro de Petróleo, además de ser presidente de la estatal, lo que a su juicio da una “mala referencia” de lo que dice el Gobierno.Aseguró que desde su punto de vista no se está viendo un real intento de combatir la corrupción; solo es “una propaganda”.Pidió que al Estado venezolano atender los actos de corrupción con un proceso transparente y serio para construir un cambio y una Venezuela digna, si eso es lo que se quiere.