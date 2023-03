Tony Boza: Directiva de PDVSA debería renunciar

Credito: Alba Ciudad

20 de marzo de 2023.- El diputado Tony Boza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que: “toda la directiva de PDVSA debería renunciar.”



Esta aseveración la realizó en un programa de un canal de televisión privado en Caracas.



Aseguró que “quienes hayan tenido a cargo a los actuales detenidos por casos de corrupción, deben poner su cargo a la orden. Esto siempre ocurrió históricamente en PDVSA, lo duro es que pasa en nuestras narices, y nos hace responsables por pertenecer a un proyecto en el que la gente cree.”



“Estamos viviendo un panorama triste, un panorama delicado que pone en alerta la reserva ética del país, todos debemos sentirnos conmocionados. Nos cuesta pensar que aprovechan los espacios del poder para tentarse por los recursos. La forma en la que salgamos de esta coyuntura va a decir mucho del futuro que vamos a tener como país.”



Boza dijo que “uno de los puntos más graves es la disposición de los recursos públicos ¿Cómo alguien desde la política se puede aliar con factores negativos como a mafias estructuradas?”, cuestionó.



En relación a la detención de Joselit Ramírez, ex jefe de la Sunacrip opinó, “una parte de mí se sorprendió al ver que se extraviaron 3000 millones de dólares. Cómo se puede sentir nuestra población, nuestras amas de casa, nuestros trabajadores. Estamos hablando de montos que podrían salvarle la vida hoy a muchísimos venezolanos.”



“Esta es una coyuntura política muy dura. Desconozco si se venía haciendo seguimiento desde hace un tiempo a estos casos, es muy importante que se haya dado este paso contra la corrupción.”



“Los que se desviaron no representan el proyecto revolucionario, todos los venezolanos merecen una respuesta contundente en relación a los casos de corrupción. Hay que tocar la raíz de fondo, hay actores que aunque no hayan sido responsables directos, son responsables políticos,” agregó.



Boza precisó, “es muy importante que la norma funcione, porque no sólo penaliza, sino que también inhibe futuras conductas. Tenemos derecho a saber en detalle qué pasó en cada uno de los casos de detención que han ocurrido.”



“Ojalá todo salga bien, los culpables sean castigados, que en caso de que sea posible, se pueda recuperar los recursos de todos y sean invertidos en medicinas, educación, etc. Aquí que caiga quien caiga, así sea del más alto nivel del gobierno.”



Indicó que, “ante las detenciones ocurridas, no puedo pronunciarme sobre elementos que desconozco, reconozco que hay una situación muy grave. Hay que afrontarla de manera responsable. La crítica sustentada ayuda a superar las situaciones complejas como la que estamos viviendo.”



“No todo es culpa del bloqueo, que se hayan extraviado 3000 millones de dólares no es culpa del bloqueo,” agregó.