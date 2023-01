Sectores opositores critican a esposa de Guaidó: "¿Qué pasó con los recursos que nunca llegaron a las clínicas?"

07-01-23.-La defensora de los Derechos Humanos, Lisbeth Añez, cuestionó a la activista Fabiana Rosales por su gestión frente al programa de ayuda humanitaria conocido como Plan Madre María de San José, a propósito de su reciente pronunciamiento sobre su experiencia dentro de la institución.El pasado miércoles 4 de enero y tras la salida de Juan Guaidó de la presidencia "interina" de Venezuela, Rosales agradeció al también expresidente de la Asamblea Nacional por permitirle "realizar el Plan Madre María y ayudar a muchos venezolanos en riesgo vital"."Gracias a quienes confiaron en el proyecto y me permitieron ser parte de su camino. Fundar una institución tampoco fue sencillo, pero me rodeé de gente muy preparada y les agradezco por enseñarme", escribió Rosales en su cuenta de Twitter.En respuesta a sus mensajes, Añez consideró el discurso como "una burla demasiado grande". "Ustedes me dijeron que no tenían nada que ver con esa fundación, que solo eras la imagen, así se lavaron las manos con el fraude y me dejaron con la deuda en una clínica y así supe de varios casos", dijo.Asimismo, agregó que sintió "indignación y decepción" al leer las palabras de la esposa de Guaidó. "Considero grave y delicado que no sepamos que pasó con esos recursos aprobados que nunca llegaron a las clínicas», concluyó.Usuarios de redes sociales también catalogaron de “fraude” la fundación creada por Fabiana Rosales-“La verdad es que no dejan de sorprender, cómo es posible que jueguen con la salud y la ilusión de unos niños, como mujer y como madre debería darte vergüenza, pero ante los ojos de Dios nada puedes tapar y de la justicia divina nadie se salva”, criticó la usuaria Yeral Greiner en su cuenta de Twitter.Otro usuario de la misma red social de nombre Javier calificó a Rosales de “falsa y mentirosa. Las personas que trabajan con fundaciones saben la verdad que ustedes fueron solo fotos, nunca ayudaron a Nadie, solo fue un montaje para justificar el dinero que se robaron de la ayuda humanitaria”.