Empresario "Bolichico" Alejandro Betancourt habría financiado acciones de Guaidó

22-01-20.-En una lujosa reunión de agosto en una finca privada en España, un rico empresario venezolano bajo investigación criminal en los Estados Unidos presentó a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, al padre del líder de la oposición venezolana, Juan Guaido.

El asunto fue parte de una campaña de clemencia para el empresario, Alejandro Betancourt, que intentó demostrar sus estrechos vínculos con figuras de la oposición que buscan expulsar al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, un objetivo clave de la administración Trump.

Betancourt le dijo a Giuliani que en secreto ayudó a financiar los esfuerzos de Guaido para asumir el liderazgo de Venezuela, según cuatro personas familiarizadas con la situación, dos de los cuales proporcionaron detalles sobre la reunión en España. Betancourt esperaba que esas buenas intenciones permitieran a Giuliani, su abogado, persuadir al Departamento de Justicia de Trump de que abandone su investigación de Betancourt en relación con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida, dijeron las personas.

Un mes más tarde, en una reunión en Washington, DC, Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actúen con calma en Betancourt, según una persona con conocimiento directo de la reunión, y Lev Parnas, un ex asociado de Giuliani, quien dijo que Giuliani le contó al respecto. poco después. Parnas y la otra persona dijeron que Giuliani dijo a los fiscales que Betancourt había brindado asistencia para los esfuerzos políticos de Guaidó y que, por lo tanto, estaba haciendo un buen trabajo para Estados Unidos.

Esta es la primera vez que Parnas detalla su historia sobre Betancourt, Giuliani y Venezuela.

Giuliani declinó confirmar la reunión con los fiscales estadounidenses en nombre de Betancourt y no dijo si el empresario venezolano es un cliente. "Lev Parnas no tiene derecho a hablar sobre esa reunión", dijo Giuliani a Reuters en una breve entrevista telefónica. "Fue una reunión confidencial, si sucedió".

"La credibilidad de Lev Parnas no vale nada", dijo Giuliani.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Betancourt y su abogado Frank Wohl no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Reuters no pudo determinar si Betancourt proporcionó financiamiento a la oposición respaldada por Estados Unidos o si simplemente estaba afirmando que lo hizo.

Guaidó y el principal partido político de oposición, Popular Will, negaron haber recibido fondos de Betancourt. Guaidó era miembro de Popular Will hasta que se retiró de él a principios de este mes.

"No conozco al Sr. Betancourt, no hay relación", dijo Guaido a Reuters. "Como tal, eso no es posible".

Wilmer Guaido, el padre de Guaido, negó haber conocido a Betancourt en España. "Solo apoyo a mi hijo como toda la familia contra esa dictadura criminal, pero no he conocido a nadie", dijo.

La reunión de Giuliani con Betancourt en la finca española, y sus esfuerzos para presionar al Departamento de Justicia en nombre del empresario, fueron informados previamente por el Washington Post. Reuters es el primero en informar que Betancourt le dijo a Giuliani que brindó apoyo financiero a la oposición de Venezuela y que Giuliani promocionó esa supuesta asistencia a los fiscales estadounidenses como una razón para eliminar la nube legal que persigue a su cliente.

El episodio habla de los complejos roles que Giuliani, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, ha desempeñado en Washington desde que Trump asumió el cargo en 2017.

Giuliani frecuentemente se proclama a sí mismo consultor comercial y abogado que trabaja en nombre de clientes privados. Sin embargo, también disfruta de un acceso extraordinario a los pasillos del poder como abogado personal no remunerado del presidente, trabajo que lo ha llevado al centro del juicio de destitución de Trump.

Cualquier intento por parte de un cliente de Giuliani de evitar un posible enjuiciamiento alegando haber respaldado un objetivo de la política exterior estadounidense, el derrocamiento de Maduro en este caso, podría resultar vergonzoso para la administración.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Parnas jugó un papel clave en el esfuerzo de Giuliani para desenterrar al candidato presidencial demócrata Joe Biden en Ucrania por Trump. Ahora bajo acusación por violaciones de financiamiento de campaña, Parnas ha estado compartiendo información con los investigadores de juicio político de Capitol Hill, así como con los medios de comunicación, sobre el alcance del trabajo que hizo para Giuliani.

Betancourt dijo que "estaba respaldando financieramente a Guaido", dijo Parnas a Reuters, y "estaba ayudando a Estados Unidos con su causa".

Desde enero de 2019, Estados Unidos y docenas de otros países han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Pero Maduro se ha mantenido firmemente en el poder, para frustración de la administración Trump.

El gobierno de Maduro cortó los cheques de pago para los legisladores de la oposición en 2016 después de que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional.

Las afirmaciones de que Betancourt ayudó a financiar la oposición de su país son potencialmente explosivas en Venezuela, donde el magnate forjó una relación rentable con el gobierno socialista. Derwick Associates, su empresa de energía con sede en Caracas, obtuvo cientos de millones de dólares en contratos estatales para construir plantas de energía bajo el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, según los medios locale

En un comunicado a Reuters, el partido opositor Popular Will dijo que "la información sobre la supuesta remesa de fondos de Alejandro Betancourt a nuestra organización política no es cierta".

La existencia de la investigación criminal estadounidense de Betancourt fue confirmada a Reuters por una fuente familiarizada con el asunto. El Miami Herald informó en noviembre pasado que la investigación está vinculada a un gran caso de lavado de dinero en Miami, y que Betancourt es un conspirador no acusado que figura en los registros legales, pero que no figura en él. Los cargos de 2018 acusaron a ocho acusados ​​de malversación de $ 1.2 mil millones de la compañía petrolera PDVSA, propiedad del gobierno de Venezuela, y luego la lavaron a través de esquemas en Miami que involucran falsos negocios inmobiliarios y acuerdos de seguridad.

Un representante de Betancourt que se negó a ser identificado dijo que el magnate "no hizo nada y que no ha sido acusado de ningún delito". También dijo a Reuters que el empresario había brindado un apoyo financiero "muy sustancial" a la oposición de Venezuela.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios.

En el Departamento de Estado, Elliott Abrams, Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo a Reuters que la administración es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la oposición.

"Nos preocupan quiénes son todas estas personas y cómo hicieron su dinero. Y eso es algo que hemos planteado con la oposición ", dijo Abrams.

Cuando se le preguntó si Betancourt era una de esas personas preocupantes, Abrams dijo: "No hay comentarios sobre nombres individuales".

Agregó que Giuliani no había sido autorizado para desempeñar ningún papel en la política estadounidense en Venezuela.

'AYUDANDO A LOS ESTADOS UNIDOS'

Parnas dijo que la reunión de agosto en la finca de Betancourt en las afueras de Madrid, y la presencia del padre de Guaido, debían demostrar los fuertes lazos de Betancourt con Guaido y su apoyo a los intereses estadounidenses en Venezuela. Fue para mostrarle a Giuliani "que Betancourt es una persona realmente importante para la causa y que está ayudando a Estados Unidos", dijo Parnas.

El cabildeo tuvo lugar en Washington un mes después de la reunión de España. Giuliani se reunió con el fiscal general adjunto Brian Benczkowski, un abogado del Departamento de Justicia que trabaja en el caso, y algunos otros abogados del gobierno, según Parnas y la persona con conocimiento directo de esa reunión.

El portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr, quien maneja las comunicaciones de Benczkowski, dijo que el departamento declinó hacer comentarios.

La persona dijo que Giuliani estaba allí con otros dos abogados de Betancourt, y dijo que los fiscales dejaron a Betancourt libre del caso en Florida.

Giuliani primero insistió en que no había pruebas suficientes para procesar el caso. Luego se trasladó a la política exterior de Estados Unidos, señalando el supuesto apoyo de Betancourt a Guaidó. "Este tipo ha estado ayudando a los Estados Unidos", dijo la persona con conocimiento directo de la reunión al describir el razonamiento de Giuliani.

Giuliani argumentó que Betancourt era crucial para la supervivencia de la oposición venezolana, e instó a los abogados del Departamento de Justicia a hablar con Guaido para corroborar sus reclamos, dijo la persona.