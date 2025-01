Juan Carlos Monedero: La conciencia del pueblo molesta a las élites globales

Juan Carlos Monedero

13 de enero de 2025.- Venezuela es una de las grandes esperanzas para construir un modelo alternativo al sistema mundial que impera en la actualidad gracias a la conciencia y la organización del pueblo, lo que es percibido como una amenaza para las élites internacionales, aseguró el politólogo español Juan Carlos Monedero.



El experto, quien visita al país y participó en los actos protocolares de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031, advirtió que ya se está viendo un agotamiento del neoliberalismo y la democracia representativa en el mundo, por lo que alternativas de participación popular como las de Venezuela son atacadas constantemente.



“Una de las rabias que producen a las élites globales es que en Venezuela hay un pueblo consiente, movilizado, organizado, incluso armado, que imposibilita una aventura militar. O sea, aquí podrían entrar los gringos, pero había que ver cómo salen”, resaltó.



Confrontación



Aclaró que cualquier proceso de democratización implica confrontación.

Ejemplo de ello fue la reforma judicial impulsada a finales de 2024 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual salió victoriosa.



Monedero reconoció que esta victoria no se consolidó por tener la presidencia y por tener la mayoría del Congreso y del Senado mexicanos, sino por que el pueblo estaba en la calle defendiéndola.



“Porque fue en la calle donde realmente hubo conciencia de la voluntad y de las necesidades de cambio, si no la presencia mediática y en las calles de la derecha hubiera frenado la reforma judicial y se hubiera generado violencia, aunque fuera simbólica no práctica, pero sí violencia”, acentuó.



Es por ello que aseguró que pensar actualmente que se va a recuperar la democracia sin confrontación sería ignorar la historia de los derechos civiles políticos y sociales de los últimos 200 años que se han hecho con revoluciones.



“Recuperar la democracia implica una revolución, donde una de las partes también va a ser la revolución feminista que va a generar, como toda revolución, una contrarrevolución”, aclaró.

Pugna inevitable



Explicó el postulado con el argumento narrativo expuesto en la película La zona de interés, largometraje que recibió en 2024 el Premio Oscar en la categoría mejor película internacional, y que cuenta la vida del comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Hoss, y su familia en una vivienda cercana a ese lugar.



“Entonces claro, no aparece el campo, de vez en cuando se oye algún grito, unos disparos, se ve humo al fondo; pero ellos acarician a sus hijos, los llevan de paseo, la mujer cuida el jardín”, describe Monedero sobre la película, a quien le parece una metáfora de lo que en la actualidad está viviendo el mundo, que en este paralelismo sería el gran campo de concentración donde “estamos regresando a un mundo medieval durísimo” pero, al igual que en la película, existen distintos roles entre las naciones.



“Hay una gente que vive en la vivienda de al lado, están los comandantes del campo, y también están los servidores que están contentos de estar ahí y más o menos se gestiona que la casa funcione bien y no se meten mucho. Hay gente que está viviendo en la casa que deja alimentos escondidos en el bosque para que los prisioneros puedan alimentarse, jugándose la vida, pero eso no cambia realmente las cosas. Están, por supuesto, los jerarcas nazis, que no viven ni en el campo ni al lado del campo, pero que se benefician del campo y luego están los que tienen claro que hay que entrar en el campo, acabar con los nazis y liberar a los prisioneros”, desarrolló.



En este sentido, aseguró que potencias como Estados Unidos serían quienes quieren beneficiarse del “enorme campo de concentración”, ayudado por países serviles que trabajan para que la “casa adjunta” se mantenga funcionando.



Ejemplificó con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien recientemente Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, amenazó con quitarle el canal de ese país. Este sería un caso de estos gobiernos serviles, ya que al final “apoyas la estrategia regional estadounidense”.

La esperanza



Es allí donde aparece Venezuela, “que decide acabar con los campos de concentración y con los nazis”, que representan a ese viejo mundo en decadencia de los grandes colonizadores de Europa y Estados Unidos.



“El viejo mundo necesita victorias simbólicas y, por eso, a Venezuela lo han convertido en el gran demonio, lo han convertido en el país demonio”, expresó Monedero.



Venezuela, al intentar modelos alternativos, se convierte en una pieza a batir por estas potencias que no van a frenar en este proyecto.



Recordó que recientemente tanto el presidente Nicolás Maduro como la vicepresidenta Delcy Rodríguez “están siendo desobedientes” en uno de los elementos donde se va a disputar el futuro geopolítico del mundo que es la inteligencia artificial.



“Entonces, en el momento en que tanto Nicolás Maduro como la vicepresidenta tienen clarísimo que la inteligencia artificial se va a convertir en una garantía de soberanía de desarrollo político de eficiencia, creo que le está ocultando a Estados Unidos la principal herramienta con la que pensaba contar para dominar el planeta”, aseveró.



Mencionó que la semana pasada el magnate estadounidense Elon Musk, que ahora forma parte del gobierno de Trump, se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, planteándole que toda la inteligencia artificial, incluida la de defensa, de ese país la hiciera su empresa Starlink con un contrato de 135.000 millones de dólares.



“Es decir, que si Italia le entrega a Elon Musk toda la inteligente artificial, Italia ya nunca va a ser soberana para ninguna decisión, porque van a saber todo de la presidenta, de los ministros, van a saber qué consumen, qué ven, qué tienen, su historial de vida, van a controlar el ejército; es un auténtico disparate”, expresó.



En América Latina hay países que se están dando cuenta de que el desarrollo de este tipo de tecnología hace parte de su soberanía, mientras que otros no y le están entregando esa parte de su soberanía a esas transnacionales.

Latinoamérica es la bisagra



Para Monedero es muy importante el rol de América Latina en esta disputa entre lo viejo que está muriendo y lo nuevo que está por venir, algo así como una especie de bisagra para evitar que lleguen los monstruos.



“Le corresponde llevar los elementos positivos del Viejo Mundo: los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad de culto, los derechos de las mujeres, la división de poderes, los pesos y contrapesos en la política, todos esos elementos los tiene que llevar al nuevo mundo y quien lo puede hacer es América Latina”, aseveró el politólogo.



Monedero muestra que la evidencia de que el continente está en disputa es la fuerte presión para que gobiernos progresistas como el de la actual presidenta mexicana y el de Colombia, Gustavo Petro, no llegaran al poder y, mucho menos, que el presidente Maduro tomara posesión el 10 de enero.