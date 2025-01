EEUU: Juez dictaminó que Rudy Giuliani está en desacato al tribunal en un caso de difamación de 148 millones

6 de enero de 2025.-Rudy Giuliani fue declarado culpable de desacato al tribunal el lunes por no responder adecuadamente a solicitudes de información mientras entregaba activos para satisfacer una sentencia por difamación de 148 millones de dólares otorgada a dos trabajadores electorales de Georgia, informó Prensa Asociada.



El juez Lewis J. Liman falló después de escuchar a Giuliani testificar por segundo día en una audiencia por desacato convocada después de que los abogados de los trabajadores electorales dijeran que el ex alcalde de la ciudad de Nueva York no había cumplido adecuadamente con las solicitudes de pruebas en los últimos meses.



Liman dijo que Giuliani “violó intencionalmente una orden clara e inequívoca de este tribunal” cuando “pasó” el plazo del 20 de diciembre para entregar pruebas que ayudarían al juez a decidir en un juicio a finales de este mes si Giuliani puede quedarse con Palm Beach. Florida, condominio como su residencia o debe entregarlo porque se considera una casa de vacaciones.



Como castigo por el fallo de desacato, el juez dijo que decidirá en el juicio si algunas de las pruebas faltantes demostrarían que Giuliani continuó haciendo negocios en Nueva York en lugar de Florida después del 1 de enero de 2024. Fue entonces cuando el exalcalde dijo que había estableció la propiedad de Florida como su hogar permanente.