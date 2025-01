Opositor de derecha Edmundo González dice que tiene planes de hablar con el presidente Joe Biden

5 de enero de 2025.-El político opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien huyó del país después de una elección tumultuosa y la posterior represión policial, dijo el sábado que tiene planes de hablar con el presidente estadounidense Joe Biden, Informó scmp.com.



González Urrutia, que apareció en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, agregó que viajaba a Estados Unidos el domingo, aunque no estaba claro cuándo se llevaría a cabo la conversación con Biden.



“Estamos planeando una conversación con el presidente Biden y estamos esperando detalles sobre las nuevas autoridades”, dijo González Urrutia en Buenos Aires, capital de Argentina, en referencia al presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero.



La reunión de González Urrutia con Milei se produjo al comienzo de una gira regional destinada a generar apoyo internacional para el hombre que la oposición de Venezuela considera el legítimo presidente electo.



El hombre de 75 años apareció junto a Milei en un balcón de la Casa Rosada, el lugar de trabajo oficial del presidente argentino, mientras cientos de venezolanos reunidos en la Plaza de Mayo coreaban “¡Venezuela, no estás solo!”



“Argentina no será cómplice del silencio ante las injusticias y abusos del régimen de Maduro”, dijo Milei en un comunicado el sábado.

La aparición se produjo pocos días antes de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo gobierno lideró una ofensiva contra la oposición después de las elecciones, preste juramento para un tercer mandato presidencial en Caracas.



Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de otros países dicen que los funcionarios electorales venezolanos manipularon los resultados de las elecciones del 28 de julio, que aún no han publicado en detalle.



Algunos países han reconocido a González Urrutia como el claro ganador, mientras que Maduro ha sido reconocido por un puñado de otros, incluida Rusia.



González Urrutia llegó silenciosamente a Buenos Aires desde Madrid, donde ha vivido en el exilio desde que huyó de Venezuela en septiembre. Las autoridades de Caracas han ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura.



Las protestas callejeras estallaron después de las elecciones y degeneraron en enfrentamientos con la policía, con un saldo de 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos.