Brasil dice que Venezuela le “garantizó” que no tomará la embajada de Argentina en Caracas

Credito: Web

22-12-24.-El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, dijo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro le “garantizó” que no tomará la sede de la embajada argentina en Caracas, donde ahora están asilado cinco opositores.



“Nos han garantizado que no va a haber invasión de la embajada argentina por las fuerzas de seguridad venezolanas”, explicó en entrevista al canal DNews.



No obstante, el diplomático recalcó que existe un problema con el Ejecutivo venezolano. Deslizó que, a juicio del chavismo, Brasil no puede asumir la custodia de los intereses argentinos en Venezuela.



“Nosotros, basados en el Convenio de Viena, le dejamos claro al gobierno venezolano que seguimos siendo responsables de los intereses argentinos hasta que se llegue a un tercer país que pueda asumir esa condición. Pero, los efectivos alrededor de la embajada no permiten que ingresen diplomáticos brasileños, lo que hacemos es seguir de cerca cómo está la situación de los asilados”, comentó.



Al mismo tiempo, acotó que “más allá de todas las situaciones, sí hay agua y sí hay comida” en la embajada argentina.



“La electricidad es cortada a cada rato pero hay un generador. No quiero minimizar la severidad de las condiciones, pero estamos monitoreando y dentro de lo posible hay condiciones mínimas que permiten que esta gente esté allí con alimentación, agua y luz eléctrica”, agregó.



En tal sentido, Bitelli comentó que Brasil lo que quiere “es solucionar la situación y puedan salir y para eso es necesario que el gobierno venezolano esté de acuerdo”, reseñó EFE.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 424 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)