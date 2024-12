EEUU: Rickey Henderson " El hombre del robo de bases " del béisbol, muere a los 65 años

Credito: Focus on Sport/Getty Images

Ampliamente considerado como el mejor primer bate de la historia del béisbol, no solo era uno de los jugadores más emocionantes del juego, sino también uno de los más excéntricos.



21 de diciembre de 2024.-Rickey Henderson, el emocionante y carismático jardinero del Salón de la Fama que, con su característica postura agachada, su increíble velocidad y su improbable poder de jonrones, fue ampliamente considerado como el mejor primer bate en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol, murió el viernes. Tenía 65 años, informó el Correo de Nueva York.



Su muerte fue anunciada por su familia. No citaron una causa ni dijeron dónde murió, pero agradecieron al personal del Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco.



A menudo llamado "el hombre del robo" por los periodistas deportivos, Henderson tiene el récord de su carrera de bases robadas con 1,406, una marca que es poco probable que le sean arrebatada en el corto plazo, o tal vez nunca. Robó más de 100 bases en tres temporadas, y sus 130 en 1982 siguen siendo el récord de una sola temporada.



Henderson también posee el récord de carreras anotadas, con 2,295. Ochenta y una de esas carreras fueron el resultado de jonrones iniciales, otro récord. Sus 2,190 boletos lo ubican en segundo lugar detrás de Barry Bonds.



“Sin exagerar ni un centímetro, se podrían encontrar 50 miembros del Salón de la Fama que, en conjunto, no poseen tantos récords ni tantos récords importantes como Rickey Henderson”, escribió una vez el historiador y estadístico del béisbol Bill James.



Henderson jugó para nueve equipos durante 25 temporadas, pero pasó la mayor parte de su carrera con los Atléticos de Oakland de su ciudad natal (en cuatro ocasiones distintas) y los Yankees de Nueva York.



Además de ser uno de los jugadores más interesantes del béisbol, Henderson era legendariamente excéntrico.



Desconocía los nombres de muchos de sus compañeros. Durante la temporada de 1993, se perdió tres partidos en agosto por congelación después de quedarse dormido con una bolsa de hielo en el pie lesionado. Formó un cheque de bonificación de 1 millón de dólares en lugar de cobrarlo.