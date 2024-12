EEUU: Unión de Camioneros de Amazon autorizan huelgas en cuatro instalaciones de California

LOS ÁNGELES, California, 18 de diciembre de 2024 – Los camioneros de Amazon en cuatro instalaciones del sur de California (DFX4, DAX5, KSBD y DAX8) han autorizado huelgas de manera abrumadora después de la continua negativa de la corporación a reconocer su sindicato y negociar contratos. Los camioneros de siete instalaciones de Amazon han votado a favor de autorizar las huelgas, incluidos los trabajadores de DIL7 en Skokie, Illinois, y de JFK8 y DBK4 en la ciudad de Nueva York, informó una nota de prensa de teamster.org

"Los elitistas corporativos que dirigen Amazon no dejan a los trabajadores sin opción", dijo el presidente general de los Camioneros , Sean M. O'Brien. "Ejecutivos codiciosos están llevando al límite a miles de estadounidenses trabajadores. Amazon recauda más dinero que nadie, somete a los trabajadores a lesiones y abusos en todo momento, y afirma ilegalmente no ser el empleador legítimo de casi la mitad de su fuerza laboral. "El sistema no puede continuar. Amazon debe rendir cuentas tanto ante los trabajadores como ante los consumidores. Si los trabajadores se ven obligados a manifestarse, Amazon se declarará en huelga".

Los trabajadores de Amazon han estado impulsando un movimiento creciente para unirse a los Teamsters y asegurar contratos sindicales que aumenten los salarios, mejoren los beneficios y les den control sobre sus propias vidas.

"Ya es hora de que luchemos por el salario y los beneficios que merecemos", dijo Raymond Scarborough, conductor de las instalaciones de DFX4 en Victorville. "Amazon no nos va a obligar a exigir nuestros derechos".

La unión de camioneros representan a miles de trabajadores en 10 instalaciones de Amazon en todo el país. Amazon sigue infringiendo la ley al negarse a negociar acuerdos laborales con ellos.

"Estamos cansados ​​de las mentiras de Amazon", dijo Alexis Ayala, conductor de las instalaciones DAX5 en City of Industry. "Amazon es responsable de nuestros bajos salarios y condiciones laborales inseguras. Mis compañeros de trabajo y yo estamos listos para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en todo el país y luchar contra esta empresa abusiva".

Después de ignorar la fecha límite del 15 de diciembre impuesta por los camioneros para sentarse a la mesa de negociaciones, Amazon ahora enfrenta posibles acciones laborales a gran escala en una época crítica del año en la que la empresa debería anteponer a los trabajadores y clientes a las ganancias corporativas.

"Sabemos lo importante que es nuestro centro aéreo para las operaciones de Amazon", dijo Tobias Cheng, trabajador del centro aéreo KSBD en San Bernardino. "Si Amazon fuerza una huelga, podría tener un impacto grave en los clientes de toda la región y más allá".