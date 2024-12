Con temor a quedarse en México y con mas temor a las políticas de Donald Trump, algunos migrantes buscan regresar a sus paises

3 de diciembre de 2024 - Todos los días, Nidia Montenegro pasa horas revisando su teléfono celular, con la esperanza de recibir una cita tan esperada con los funcionarios fronterizos estadounidenses para solicitar asilo en Estados Unidos,

La migrante venezolana de 52 años en México dice que teme que su nombramiento no se produzca antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero, cuando ha prometido eliminar una serie de programas que han permitido a los inmigrantes ingresar a Estados Unidos legalmente. - incluida la aplicación gubernamental que Montenegro está utilizando para intentar conseguir su cita.

Eso podría dejar a miles de migrantes como Montenegro en el limbo y enfrentando la opción de intentar cruzar a Estados Unidos ilegalmente, quedarse en México o regresar a casa.

Dadas esas opciones, Montenegro dice que regresaría a casa, más temerosa de la violencia que encontró mientras viajaba por México que de las dificultades que dejó en Venezuela.

"Estoy traumatizada. Si no consigo la cita, volveré", dijo desanimada.

"Siempre existe la amenaza de los cárteles que nos secuestran", añade la mujer, quien dice que pese a pensar en regresar a casa no tiene dinero para hacerlo.

Una docena de migrantes entrevistados en México por Reuters dijeron que preferirían regresar a sus países a pesar de los problemas actuales que los llevaron a migrar, como la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad y las crisis políticas.

Se trata de una muestra demasiado pequeña para sacar conclusiones claras sobre cómo reaccionarán los migrantes una vez que Trump asuma el cargo, y mucho dependerá exactamente de qué políticas implemente y cómo.

Pero sí resalta las decisiones difíciles que probablemente enfrentarán muchos después del 20 de enero.

La violencia en México pesa mucho en cualquier decisión.

Montenegro dijo a Reuters que fue secuestrada junto con dos sobrinos y decenas de personas más, incluidos niños, el día que llegó al sur de México procedente de Guatemala hace dos meses. Dos días después, el grupo logró escapar.

Ahora vive confinada en un albergue en el sureño estado de Chiapas, por temor a que delincuentes de la zona la vuelvan a secuestrar.

El crimen organizado ha establecido extensas redes de trata de personas en todo México, lo que hace que el viaje hacia el norte a través del país sea traicionero. México está plagado de violencia, con alrededor de 30.000 personas asesinadas al año y más de 100.000 personas registradas oficialmente como desaparecidas.

Muchos inmigrantes son extorsionados, golpeados, violados, obligados a cometer delitos e incluso asesinados. Los intentos del gobierno mexicano de frenar la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos, enviando en autobús y en avión a migrantes no mexicanos al sur del país, aumentan el riesgo.

La presidencia de México y el Instituto Nacional de Migración no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo a Reuters que en los últimos siete años ha ayudado a varios miles de migrantes, especialmente centroamericanos, a regresar voluntariamente de México a sus países de origen, incluidas víctimas de la violencia. Sin embargo, se negó a proporcionar cifras específicas.

"Lloro todos los días y le pido a Dios que me lleve de regreso, no quiero estar más aquí... esto es horrible", dijo Yuleidi Moreno, una migrante venezolana que teme quedarse en México. Entre lágrimas dijo que había sido víctima de violencia, pero no quiso dar más detalles.

Un funcionario venezolano familiarizado con temas migratorios dijo que actualmente entre 50 y 100 compatriotas solicitan cada semana lo que se llama "retorno voluntario" desde México, ya sea cubriendo costos ellos mismos o con asistencia estatal. "Hay casos de calamidades graves como secuestros, explotación sexual, un sinfín de problemas, y algunos quieren regresar de inmediato".

A pesar de los riesgos, otros persistirán, ya sea uniéndose a caravanas, pagando a un traficante de personas o aferrándose a la esperanza de una cita fronteriza del gobierno de Estados Unidos.

"Confío en llegar antes de que el señor Trump asuma el cargo", dijo Johana, una joven migrante venezolana que planea cruzar de Guatemala a México esta semana. "Si no es con cita previa, siempre hay una manera", añadió.