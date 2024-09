"Tendrán una respuesta contundente": Padrino López ante amenazas de Erik Prince contra Venezuela

Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López

20 de septiembre de 2024.- El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está preparada para defender la soberanía venezolana ante los ataques de mercenarios del imperio.



“Que lo sepan los imperialistas y sus viles mercenarios: si osan intentar una nueva agresión contra nuestra patria, aquí estaremos, la FANB y su pueblo, en perfecta unión cívico-militar, esperándolos para hacerles morder, una vez más, el amargo polvo de la derrota”, apuntó en relación a las amenazas del exmilitar estadounidense Erik Prince contra el país.



Padrino López afirmó: “Nosotros no estamos desarmados y van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, la FANB, y estoy seguro en paralelo, ese pueblo que no ve ahí, desde afuera, que no va a permitir jamás que aquí se derrame sangre porque les dio la gana a los imperialistas del norte, eso no va a ocurrir”.



Recientemente, Prince emprendió una campaña para pedir donaciones que estarían destinadas a concretar un golpe contra el país.