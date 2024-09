Fiscal Saab desmiente a derecha extrema: No hay niños presos en Venezuela

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

6 de septiembre de 2024.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, desmintió las acusaciones de la extrema derecha que asegura que en Venezuela “tienen niños detenidos”. En este sentido, Saab aseveró que “Ningún niño ha sido detenido por los disturbios y acciones terroristas del 29 de julio, porque los niños son, legalmente, las personas desde que son bebés recién nacidas hasta los 10 años”



En entrevista especial para el programa “Desde donde sea” conducido por el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela, el fiscal aclaró que en Venezuela “no son imputables los niños por ningún delito vinculado a cualquier acción. Tampoco los preadolescentes que tienen entre 11 y 13 años”.



“Los menores de edad que fueron detenidos tienen de 16 a 17 años y, por cierto, han confesado que les pagaron, que los engañaron, para que intervinieran en esas acciones violentas”, expresó el fiscal.



Saab resaltó el hecho de que esa falsa denuncia haya sido la única que intentaron los dirigentes opositores y las falsas ONG financiadas por la USAID y otras agencias extranjeras. En cambio, no han dicho nada sobre los más de 25 muertos que causaron esos disturbios.



“No ha habido ninguna denuncia porque no hay razón, no hay basamento legal, no existe ni siquiera el menor indicio de que ninguna de esas personas que fueron fallecidas o heridas sean imputables al Estado, que sean responsabilidad del Estado. ¿Quiénes son imputables? Los grupos armados instrumentados por los comanditos, que contactaron a estas personas, que les pagaron de 20 a 40 dólares y aproximadamente”.



El fiscal recordó que “en 2014 y 2017, durante esas mal llamadas guarimbas, no son otra cosa que actos terroristas, ellos utilizaron también a los jóvenes, a los menores de edad. Desde esa época ya lo están haciendo, y en aquel momento, como ahora, acusaron al gobierno de detener menores”.

