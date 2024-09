(VIDEO) Fiscalía venezolana ratifica orden de detención contra Edmundo González

El Ministerio Público de Venezuela ratificó la orden de detención contra el excandidato opositor Edmundo González y pidió que se ponga a derecho para la investigación que ese organismo lleva en su contra por la presunta comisión de varios delitos, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

"El Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado, y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho, tal como corresponde en el marco de la Constitución y la ley", expresó Saab en declaraciones a los medios en Caracas.

El fiscal ofreció las declaraciones tras la reunión que sostuvo el miércoles con José Vicente Haro, abogado defensor de González, quien se comprometió a hacer las debidas diligencias para convencerlo de que comparezca. Al respecto, Saab señaló que Haro asesoró a su representado para que se presentara a las citaciones de la Fiscalía, pero dijo que personas ajenas al equipo jurídico lo presionaron para que no asistiera.

Asimismo, el fiscal destacó que la carta que envió González por medio de su abogado, y en la que señalaba la razones por las que no se presentó a las citaciones, está "fuera de lugar".

"Está fuera del lugar la comunicación entregada para justificar, excusar y declararse por encima de la ley, la autoridad y del Estado, y tener un privilegio cuando es un ciudadano más", comentó.

De igual manera, indicó que el excandidato de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD, derecha), buscó desligarse la página web en la que ese sector publicó resultados contrarios a los emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Saab además denunció que dirigentes de la derecha captaron a adolescentes para cometer actos violentos, tras las elecciones del 28 de julio, y a quienes presuntamente les pagaron entre 20 y 40 dólares.

"¿Cómo es eso que ahora están abogando por adolescentes por participar en actos violentos, que confesaron que les pagaron entre 20 y 40 dólares? Las ONG no tienen nada que ver con la liberación, son ONG mercenarias. Cuando interrogamos a los jóvenes, el 70% dice que no votó o no están inscritos [en el CNE]", acotó.

González es acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.

El 1 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso electoral que interpuso el presidente Nicolás Maduro y dio inicio a una investigación sobre las elecciones, para lo cual citó a los diez candidatos que participaron en los comicios.

El 22 de agosto, el TSJ aseguró que en el proceso de peritaje se concluyó que los boletines emitidos por el CNE "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización".

De acuerdo con el segundo boletín del CNE, Maduro, por la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González, su más cercano contendor, alcanzó el 43,18% de los sufragios.

La PUD desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que González fue el ganador de las elecciones.