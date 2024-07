Voceros de "La Otra Campaña": apoyamos las luchas obreras, campesinas, indígenas y ambientales

Lanzamiento de "La Otra Campaña" Credito: Archivo

11 de julio de 2024.- Voceros de La Otra Campaña, iniciativa que agrupa a distintas organizaciones que no se sienten reflejados en las propuestas electorales actuales y propugnan por poner en el debate los temas relegados por las campañas oficiales, manifestaron su apoyo a distintas luchas sindicales y ambientales que se libran en estos momentos a lo ancho del territorio nacional.



“La Otra Campaña nace hace un mes para poner sobre la mesa las demandas de los distintos sectores populares, olvidadas por los principales candidatos en sus discursos, y apoyar las luchas de los trabajadores, campesinos e indígenas”, declaró Deyanira Romero, de Sintraucv.



“En época de campaña, el debate se llena de falsas promesas y mentiras flagrantes de los candidatos, y las justas protestas del pueblo pasan a un segundo plano.



Nosotros creemos que ninguno de los candidatos está realmente comprometido con los cambios que reclaman los trabajadores y los pobres, y que todos coinciden en mantener las políticas neoliberales que ha promovido este gobierno. Por eso no nos hacemos muchas ilusiones relación con los resultados del 28 de julio, y creemos que la única vía para que el país cambie de verdad es organizar y apoyar las luchas de las mujeres, los trabajadores, los indígenas, las comunidades pobres, los campesinos y los pobladores urbanos”.



“Aquí no solo están conculcados los derechos del pueblo, sino el derecho básico de protestar y luchar por defenderlos, como muestran los numerosos trabajadores presos solo por levantar su voz”, agregó la dirigente sindical de los trabajadores universitarios.

“En este sentido, la otra campaña se ofrece como un instrumento para estas luchas, para hacerlas visibles y apoyarlas, para difundirlas y brindarles solidaridad. Gane quien gane, gobierne quien gobierno, los derechos se defienden”.



Freddy Mogollón, de los Comités de Tierra Urbana del Estado Lara, destacó que en los últimos años se han agudizado políticas de despojo sobre los pobres de la ciudad y de los sectores campesinos, a través de desalojos arbitrarios de viviendas y tierra, incluyendo predios que habían recibido cartas agrarias o títulos de propiedad que fueron desconocidos por los cuerpos de seguridad, fiscales y jueves. “También han arreciado los ecocidios, como la destrucción del semiárido en el estado Lara o las pretensiones de ampliar la explotación carbonífera hasta la cuenca del río Socuy, en el estado Zulia, lo que además de afectar a este frágil ecosistema y a las comunidades criollas e indígenas cercanas, amenazaría a las fuentes de agua que sirven a la ciudad de Maracaibo”.



“La otra campaña será un megáfono para difundir y apoyar todas estas luchas”, enfatizó el dirigente comunitario larense.



William Toro, jubilado de la industria petrolera y dirigente de Vanguardia Obrera Socialista (VOS), del Estado Zulia, denunció la dramática situación de los jubilados del petróleo y señaló que este sector viene preparando movilizaciones para defender sus prestaciones, que han sido regateadas y recortadas por PDVSA, así como la exigencia de un aumento de las jubilaciones que garanticen una vida digna para aquellos que dieron su vida a la principal industria del país. También aprovechó para expresar su solidaridad con los trabajadores de la planta de la Empresa Nacional de Tubos, ENATUB, de PDVSA industrial, con sede en el Estado Anzoátegui, donde más de 100 trabajadores fueron despedidos injustamente por defender el patrimonio de la empresa cuando las mafias intentaron vender por debajo de cuerdas las tuberías producidas por la planta como chatarra. “Un nuevo caso donde el premio por enfrentar y denunciar la corrupción es la persecución y el despido”, agregó el dirigente gremial, quien también forma parte de la Coordinadora Autónoma Independiente (CAIT).



Los voceros también se refirieron a las luchas de los trabajadores de la Mitsubishi, en Barcelona, que enfrentan un proceso de judicialización por defender sus derechos, y al caso del pueblo yukpa del Estado Zulia, condenados por las autoridades a morir de hambre al impedírseles salir del municipio a vender sus artesanías. “Solo la organización, la lucha y la solidaridad nos darán la victoria. Y en eso estamos empeñados en La Otra Campaña”, recalcó el líder sindical zuliano.



Los voceros aprovecharon para invitar a un foro sobre salud y seguridad social a realizarse este viernes 12 a las 10 de la mañana en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del INCES, en la avenida Nueva Granada, Caracas, donde se debatirán propuestas para recuperar el sistema de seguridad social.