EEUU: Actor George Clooney pide que Joe Biden abandone la contienda presidencial

10 de julio de 2024.-La superestrella de Hollywood George Clooney dijo el miércoles que era hora de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera presidencial, después de la desastrosa actuación de Biden en el debate y de una recaudación de fondos que el actor y cineasta organizó conjuntamente para Biden en junio, informaron en notas de prensa Prensa Asociada y NBC.

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010", escribió Clooney en un artículo de opinión del New York Times.

"Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate".

El evento de junio fue una recaudación de fondos repleta de estrellas en Los Ángeles, en la que participaron el ex presidente Barack Obama, la actriz Julia Roberts y el comediante Jimmy Kimmel. La velada recaudó más de 30 millones de dólares para Biden y su operación política más amplia, según NBC News.

La torpe actuación de Biden en el debate frente al expresidente Donald Trump tuvo lugar el 27 de junio, casi dos semanas después de la recaudación de fondos en Los Ángeles.

El artículo de opinión de Clooney se publicó el miércoles, casi dos semanas después del desastroso debate, y el mismo día la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, se negó a respaldar explícitamente a Biden como candidato.

"No vamos a ganar en noviembre con este presidente", escribió Clooney. "Además de eso, no ganaremos la Cámara y vamos a perder el Senado. Esta no es sólo mi opinión; Esta es la opinión de todos los senadores, congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado. Cada uno, independientemente de lo que diga públicamente".

Al ser contactado para hacer comentarios, un portavoz de la campaña de Biden señaló a CNBC los comentarios del presidente insistiendo en que permanecerá en la carrera.

Mientras Biden profundiza, la delicada cuestión de cómo convencerlo de que abandone la carrera inquieta a los demócratas en el Capitolio. Clooney imploró a líderes demócratas como Pelosi que le pidieran al presidente que dimitiera.

"Los principales demócratas (Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi) y los senadores, representantes y otros candidatos que corren el riesgo de perder en noviembre deben pedirle a este presidente que se haga a un lado voluntariamente", escribió Clooney.