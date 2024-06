EEUU: En la isla de millonarios El Viñedo de Martha, el alto costo de las viviendas esta expulsando a los trabajadores

y amenazando la seguridad pública

VINEYARD HAVEN, Mass 25 de junio de 2024) – Sheryl Taylor trabaja como administradora de Martha's Vineyard Regional High School. Cada verano, tiene que abandonar la isla o quedarse con amigos porque no puede pagar los elevados alquileres estacionales, informó Prensa Asociada.



¿Qué tan alto? La casa de vacaciones promedio se alquila por $6,500 por semana.



“He pasado una cantidad significativa de tiempo navegando en el sofá”, dijo Taylor, coordinadora de equidad y acceso de la escuela. “Con la maleta en el coche, y moviéndome una o dos noches de aquí para allá con amigos en la isla”.



La difícil situación de Taylor refleja la de muchos en la isla de Massachusetts frente a Cape Cod. Hay muchos empleos, pero los restaurantes y las tiendas a menudo no pueden encontrar suficiente personal porque los trabajadores no pueden permitirse vivir allí. A los funcionarios les preocupa que la seguridad pública se esté viendo comprometida porque no pueden retener o atraer a los funcionarios penitenciarios o a los operadores del 911.



Los propietarios pueden ganar mucho más dinero con los turistas de corta duración que con los residentes durante todo el año. Mientras tanto, muchas casas isleñas permanecen casi permanentemente vacías y sus ricos propietarios no están interesados ​​en alquilarlas entre visitas fugaces.