EEUU: Trabajadores de seguridad de tres tiendas por departamento ahora usan cámaras corporales que solo usan los policias

En las principales tiendas.



6 de junio de 2024.-El gigante minorista TJX, matriz de TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods, dijo que está equipando a algunos empleados de las tiendas con cámaras corporales para frustrar los robos y mantener seguros a los clientes y empleados, informó la Edicion de CNN.



El jefe de finanzas de TJX, John Klinger, reveló la iniciativa de la cámara corporal en una llamada de resultados el mes pasado. "Es casi como una reducción de la tensión, donde es menos probable que las personas hagan algo cuando están siendo grabadas en video", dijo.



TJX no está solo. En una encuesta de las principales cadenas realizada el año pasado por la Federación Nacional de Minoristas, el 35% de los minoristas estadounidenses dijeron que estaban investigando cámaras corporales para los empleados. El fabricante de dispositivos Taser y otras empresas de seguridad ahora están diseñando y comercializando cámaras corporales específicamente para trabajadores minoristas.



Aunque los minoristas dicen que están buscando reducir la costosa pérdida de mercancías y mantener seguras las tiendas, equipar a los trabajadores con cámaras corporales puede hacer poco para detener el robo, dicen algunos criminólogos. Los defensores de los trabajadores dicen que una mejor capacitación, mejores niveles de dotación de personal en las tiendas y otras inversiones en seguridad contribuirán más a proteger a los trabajadores de primera línea y reducir los hurtos.



Un trabajador minorista de TJ Maxx en Florida dijo que las cámaras corporales eran “sólo para mostrar” y que su presencia no hacía que los empleados se sintieran más seguros.



El trabajo de estos trabajadores de seguridad "era simplemente quedarse allí con el chaleco táctico etiquetado como 'seguridad' y la cámara montada en el chaleco", dijo el empleado, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas. .



"Parece que la implementación de este programa con las cámaras no pretende lograr nada, sino más bien algo que la empresa puede señalar" para decir que está mejorando la seguridad.



Trabajadores de prevención de pérdidas



Durante el año pasado, TJX asignó a sus trabajadores de seguridad desarmados por horas, conocidos como asociados de prevención de pérdidas, para que usen cámaras corporales en ciertas tiendas.



Los trabajadores de TJX que usan las cámaras reciben "una capacitación exhaustiva sobre cómo utilizar las cámaras de manera efectiva en sus funciones", dijo un portavoz de TJX. La empresa solo comparte imágenes de vídeo a petición de las autoridades o en respuesta a una citación.



"Las cámaras corporales son sólo una de las muchas formas en que trabajamos para respaldar un entorno de tienda seguro", dijo el portavoz.